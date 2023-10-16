▲ 【香港初創】阿里巴巴香港創業者基金JUMPSTARTER 2023 決賽尖沙咀海旁舉行

第六屆阿里巴巴 （09988） 創業者基金/滙豐 JUMPSTARTER 2023 環球創業比賽最後30強隊伍出爐，總決賽將於 11月16至17日在香港文化中心海旁舉行，各隊伍將角逐冠軍及其他多個獎項，合共100萬元現金獎。阿里巴巴香港創業者基金執行董事兼行政總裁周駱美琪表示，JUMPSTARTER 踏入第六屆，今年繼續創新，通過在香港尖沙咀海濱舉辦為期兩星期的 Tech by the Harbour 活動，希望可以雲集來自各地的創新創意，以互動方式向大眾展示最新的創科趨勢。

對於近期初創環境，周駱美琪稱，疫情影響已經過去，目前最大挑戰來自高息環境，以及地緣政治，全球初創企業融資難度增加。滙豐工商金融總經理兼香港及澳門主管方嘯認表示，整體投資環境傾向緊慎，資金成本較高，然而，初創企業業務大多處於高速發展，承受能力不俗。方嘯表示，香港創科生態圈發展日趨蓬勃，初創和科技企業可充分把握自身優勢，並善用香港在大灣區的策略性定位。

今屆JUMPSTARTER 比賽合共8大範疇，特別新增生物科技/生命科學、工業4.0和 Web 3.0範疇，同時亦涵蓋可持續發展、醫療保健、金融科技、藝術科技、先進科技/人工智能及數據/機械人技術的領域。獎項方面，除了冠軍寶座，賽事同時設有最創新大獎（兩名）、社會影響力大獎、環境保護大獎、企業多元及包容大獎，以及Web3.0創新大獎。基金致力發掘具潛質的初創，今年入圍 30 強的初創隊伍將會全部進行投資評估。

是次賽事收到來自全球85個國家及地區逾 1,000 份申請。在30 強隊伍中，大部份集中在先進科技、人工智能及數據、機械人技術（6間）、可持續發展（6間）、生物科技/生命科學（5 間）、及醫療保健（5間）。

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責任編輯：李哲毅