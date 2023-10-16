富途陸秉鈞：估值低廉是錯誤的買入理由？　港股跌浪結束兩大條件

▲ 富途陸秉鈞：估值低廉是錯誤的買入理由？

「估值低廉」是一個錯誤的買入理由？因為這理由會隨著股價越跌，反而會越變得更為有「說服力」，很容易成為「陷阱」。輕則短炒變長揸，導致本來用於炒賣、作靈活部署的資金在高位被鎖死，重則讓人越買越多，不自不覺間過度投入，甚至「瞓身」。投資並非一朝一夕的事，時間一久，若然碰巧遇上像港股這兩年的走勢，是非常容易會做成心理壓力，容易做錯決定，要不繼續縱容損失擴大，要不在錯誤的低位止蝕，錯過反彈浪。後者的影響對不少人來說是摧毀性的，因為這很容易會破壞一個投資者長久以來建立的投資信念，影響往後的投資決定。

恒指見底必須的兩大條件

亦因此，筆者從多年參與交易恆指走勢發現，要判斷恆指跌浪是否直正結束，其實是需要兩大條件。

其中一個條件，是市場需要出現一個較大型而又較為持續一段長時間的反彈來結束跌市，但這需要出現另一條件後配合才成立。

這個前提條件就是「恐慌性」急跌。

並不是說每次升浪都必須要在恐慌性急跌後才能產生，但對於中長期跌市，要得到真正結束，大多數情況下都是具備一次像樣的恐慌性拋售（條件一），其後配合一個大型、能較為持續一段長時間的反彈（條件二）來結束跌市，確定性才是最高。最近磅又是最佳的例子，莫過於上一年（2022年）10月底的急跌然後在整個11月急劇性上升的情況。

相信在去年初，就算最悲觀的分析員，想像到最惡劣的環境可能是17000、16000， 但也不會想到恆指最終會低見14597！！ 正正因為超出預期的底位刷新了最惡劣的預期，感覺「絕望」，才會觸發恐慌性拋售，要拋售的都拋售完了，再沒有大型潛在的沽壓下，直接讓恆指以連續多日「暴力急升」來結果中期跌浪。

顯然，恆指今年至今全無這樣讓大家恐慌、絕望的急跌出現過。

香港股市欠缺令人遐想的投資主題

那麼，除了恐慌性拋售出現急跌的技術訊號外，是否有其他因素也可催生牛市呢？ 雖然情況較難在香港見到，但答案是肯定的。

從基本因素來說，一個地方的股市要展開中長期升浪，首要的條件其實並不是資金或熱錢，而是有一些大型事件或者大型「主題」的催化劑：前者的例子像內地政府的「四萬億投放」；後者的例子則像美國「AI 熱潮」主題。這樣事件或主題會根本性的影響整個行業的企業收入甚至整個國家的經濟增長，持久影響時間是長遠的（超過一年），這才會催生了資金願意持倉和高追的信心，讓反彈變成更長久的升市。

遺憾的是，筆者目前看香港股市並不具備此兩者的任一。儘管「匯金」增持四大國有銀行有點像前者，但個人覺得，「層次上」還是稍差一點。

投資港股策略需要靈活多變

總結來說，香港股市因為基本面和技術面的不配合，儘管我不認為恆指存在急跌的空間，但恆指目前暫無條件展開中期升浪。「估值低廉」這理由更尤像糖衣毒藥，並不是買入港股的理由。

事實上，港股今年的中線策略，已經變成是逢顯著急彈後高位做空、跌幅明顯後「食糊」平倉。對持有正股的投資者來說並不是一件好消息，但對靈活善用不同投資工具的炒家和筆者等投機者來說，今年卻是反而較容易交易獲利的一年。人要進步，投資亦一樣，對比「死守」基本面分析的策略作BUY & HOLD 的投資，只有以更靈活的策略去適應和捕捉香港股市的「新常態」，才能於港股市場中獲得合理回報。

【關於作者】陸秉鈞是富途證券香港首席策略師，為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益。