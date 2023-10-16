【網上熱話】介紹朋友入行係咪好事? 大家有無類似中伏經歷？

一直以來到底應否介紹朋友進入自己的公司這個話題備受爭議。很多人分享他們的經歷和觀點，這個問題並沒有一個絕對正確的答案，因為每個人的情況和行業背景都不同。

有些人認為，介紹朋友進入自己的公司是一種友善及支持的舉動。他們相信，通過分享自己的經驗和資源，可以幫助朋友更快地適應公司，同時也增加了彼此之間的聯絡及共同話題。但另一些人則認為，介紹朋友進入自己的公司可能會導致潛在的問題和困擾，例如擔心朋友可能會依賴自己的資源及人脈，而沒有真正自己努力去學習和成長。此外，如彼此之間出現利益衝突，可能會對友誼產生負面影響。

網民經歷

一直都告誡朋友唔好做一齊工作，多數反面。我就係傻仔，介紹完比個所謂的朋友之後，仲要比佢反咬一口，佢目前仲高級過我 ! 其實係大陸先會介紹人入職，我試過好人，幫一個走咗嘅舊同事。佢話佢想返嚟，但佢in 都無得in，我幫佢同HR 講聲，佢成功入返嚟另一個部門。但結果好快佢又走，我仲要聽其他人講先知。真心幫人就預咗會比人害先好去幫。 介紹朋友入行緊希望想爭氣，唔好入行後影響大家關係。

介紹朋友入行的事，每個人的經歷和情況都是獨特。有些人可能因為朋友的支持和幫助而在行業中得到巨大成功，建立良好的合作關系。亦有些人因為介紹朋友入行後，友情受到考驗。所以有人會會選擇保持工作與友誼分離，避免潛在的問題。最重要的是，無論是否介紹朋友進入自己的行業，都應該尊重對方的選擇及決定。友誼應該建立在相互尊重和理解的基礎上。

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責任編輯：陳玉蓮