  • 27°C
香港時間 : 20231016日 (週一) 18:28
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

股樓投資
理財智慧
名人薈萃
環球政經
iMTV＋
iMoney雜誌

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【網上熱話】介紹朋友入行係咪好事? 大家有無類似中伏經歷？

理財智慧 17:49 2023/10/16

分享：

分享：

一直以來到底應否介紹朋友進入自己的公司這個話題備受爭議。很多人分享他們的經歷和觀點，這個問題並沒有一個絕對正確的答案，因為每個人的情況和行業背景都不同。

有些人認為，介紹朋友進入自己的公司是一種友善及支持的舉動。他們相信，通過分享自己的經驗和資源，可以幫助朋友更快地適應公司，同時也增加了彼此之間的聯絡及共同話題。但另一些人則認為，介紹朋友進入自己的公司可能會導致潛在的問題和困擾，例如擔心朋友可能會依賴自己的資源及人脈，而沒有真正自己努力去學習和成長。此外，如彼此之間出現利益衝突，可能會對友誼產生負面影響。

網民經歷

一直都告誡朋友唔好做一齊工作，多數反面。我就係傻仔，介紹完比個所謂的朋友之後，仲要比佢反咬一口，佢目前仲高級過我 !

其實係大陸先會介紹人入職，我試過好人，幫一個走咗嘅舊同事。佢話佢想返嚟，但佢in 都無得in，我幫佢同HR 講聲，佢成功入返嚟另一個部門。但結果好快佢又走，我仲要聽其他人講先知。真心幫人就預咗會比人害先好去幫。

介紹朋友入行緊希望想爭氣，唔好入行後影響大家關係。

介紹朋友入行的事，每個人的經歷和情況都是獨特。有些人可能因為朋友的支持和幫助而在行業中得到巨大成功，建立良好的合作關系。亦有些人因為介紹朋友入行後，友情受到考驗。所以有人會會選擇保持工作與友誼分離，避免潛在的問題。最重要的是，無論是否介紹朋友進入自己的行業，都應該尊重對方的選擇及決定。友誼應該建立在相互尊重和理解的基礎上。

【玩樂好去處】全港最大3萬呎室內歷險攀爬樂園門票買一送一 2大2小去玩低至每位$95 【見下頁

【著數優惠】麥當勞App下周優惠出爐  $26 醒晨超值選配熱Latte + 限時自選優惠券，詳見【下一頁

按圖看優惠詳情：

點擊圖片放大
+11
+10

【理財你要知】騙案無處不在 理財專家李兆波：小心影響你的退休!，詳見【下一頁

【Wealth封面故事】(有片) 張憶東獨家專訪： 興業證券張憶東 港股反彈一觸即發 恒指年底前或挑戰21000點

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#$150試閱《iMoney》電子版3個月 【http://imoney.hket.com/article/3399982

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：陳玉蓮

開啟hket App，閱讀全文
好去處 DJ 張憶東 財務自由 經濟 退休 門票 港股 香港 國際集團

上一篇文章

【抽獎活動】高鐵於MTR Mobile舉行「一撳抽獎」活動 送出2萬份禮物 總值超過240萬

下一篇文章

英皇香港仔舊大街項目命名為澄天　提供110伙　有望月內推
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款