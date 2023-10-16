【內房危機】標普：今年內房銷售按年最多跌15%　明年再跌5%

標普全球評級預計，開工量低、低線城市庫存過剩以及不斷收緊的託管資金限制將使內地房地產銷售持續低迷。該評級機構認為，今年內房銷售額將降至約11.5萬億至12萬億元人民幣，按年跌10%至15%，跌幅較此前預期單位數為深，而明年銷售額再跌5%，降至11萬億至11.5萬元人民幣。

標普全球評級信用分析師曾錫恩（Ricky Tsang）表示，中國房地產的復甦將是循序漸進的，政策制定者首先採取的措施是讓一線城市恢復健康，目前已經看到這些市場的情緒、銷售和價格已經開始正常化，但低線城市正面臨供應過剩和信心衰退問題。

標普認為，各種條件將拉大國有開發商與私營開發商之間差距。國有開發商一直以來都更關注高端市場，這在當前形勢下是明顯強項。這些實體還能相對順利獲得資金，而許多私營開發商卻難以借到錢。一連串大型私營房地產公司拖欠債務，打擊了市場信心。曾錫恩稱，所有開發商都必須應對銷售放緩；未來兩年，它們的槓桿率將居高不下。

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編輯：胡學能