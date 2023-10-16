【多相】雨後現樓會所陪你睇　增「先住後付」辦法吸客

星星地產（01560）旗下新盤元朗雨後開放會所予傳媒參觀，並公布最新的部署。星星地產主席及首席執行官陳文輝表示，項目已獲批滿意紙，今正式開始交樓程序。

星星地產銷售及推廣董事總經理廖漢威指，發展商會於價單中增設4種全新付款方法，當中包括享6.5%折扣的45天成交計劃，另設360天成交計劃，屬「先住後付」計劃，惟僅適用於兩房半及三房單位，買家於45天後即可入住，每月只需交象徵式許可證費用、管理費及差餉等，而買家提早成交即可享最高回贈6%。

發展商開放住客會所「Club ATR」，佔地約3.7萬平方呎，提供20項會所設施供住戶使用。

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Club ATR設面積約5,000平方呎的戶外庭園，室外更有約25.5米的戶外游泳池、約110米的戶外跑道、單車徑、兒童天地等等，滿足住戶不同需求。而戶外草莓農場將會因應不同季節培植最時令的蔬果給住戶享用，住戶可以透過訂閱農作計劃，並以象徵式的成本每週享受新鮮有機蔬果。

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