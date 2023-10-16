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英皇香港仔舊大街項目命名為澄天　提供110伙　有望月內推

股樓投資 17:23 2023/10/16

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英皇國際旗下港島香港仔舊大街項目今正式命名為澄天（SOUTHSKY），並同步上載樓書，有望於月內推出。

英皇國際集團副主席楊政龍表示，項目為香港仔同區事隔約15年的新盤，發展商為項目準備了兩個示範單位，將盡快開放予參觀。定價方面料參考同區項目，而首張價單單位將以「親民價」推出，並涉及項目約一半單位，並將再根據市場反應決定首輪銷售推出的戶型分布。

澄天屬單幢盤，提供110伙，實用面積245至881平方呎，間隔涵蓋一房至三房。其中一房實用面積286至325平方呎，佔57伙；兩房實用面積400平方呎，佔44伙；而特色戶實用面積245至881平方呎，佔9伙。

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    撰文 : 蔡子俊

    一手市場 澄天 英皇 香港仔

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