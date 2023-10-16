【收購曼聯】曼聯跌11%　卡塔爾財團據報退出曼聯競投　英富商Jim Ratcliffe擬斥15億美元收購25%股權　

▲ 【收購曼聯】卡塔爾財團退出後 英富商Jim Ratcliffe據報斥15億美元購曼聯25%股權

英超老牌球隊曼聯賣盤有新進展，在卡塔爾財團據報已經放棄收購曼聯計劃後，據外電引述消息指，英國億萬富翁Jim Ratcliffe將以15億美元（約117.28億港元），由班主格拉沙家族（Glazer）手中收購曼聯25%股權。

曼聯（美：MANU）美股開市挫11.1%，新造17.754美元，成交3023萬美元。

報道指，Jim Ratcliffe的出價相等於曼聯估值接近65億美元，這不計及逾6億美元的淨負債。該估值相比卡塔爾財團60億美元的作價的估值略高。目前曼聯估值約為33億美元。

報道指，過去數天卡塔爾財團已告知格拉沙家族不會再提高競購價格。據悉，卡塔爾伊斯蘭銀行主席舒希查森（Sheikh Jassim）牽頭的財團曾開出超過60億美元的報價，計劃買入曼聯在美國交易所全數股份，不過，舒希查森先後提出了6次報價後，始終未能接受格拉沙家族的「離地」索價。另有報道指，卡塔爾財團已退出收購。

在卡塔爾財團收購失敗後，消息指，原本打算全面收購曼聯的Jim Ratcliffe也更改了收購報價，改為先買入25%股份，成為球會小股東，據報已獲格拉沙家族接納。格拉沙家族目前仍未與Jim Ratcliffe達成協議，談判可能至少去到今個月底。

若交易達成，據報，Jim Ratcliffe將負責曼聯的人才招募和管理。多年來，部份俱樂部球迷批評格拉沙家族對曼聯的運營方式。

格拉沙家族現時持有曼聯約69%股權。此舉意味在交易後，該家族仍持有約44%股權，是曼聯最大單一股東。

相關文章：

【收購曼聯】曼聯據報商議就60億美元賣盤 授予卡塔爾財團獨家談判

編輯：袁諾曦