  • 27°C
香港時間 : 20231016日 (週一) 22:32
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【收購曼聯】曼聯跌11%　卡塔爾財團據報退出曼聯競投　英富商Jim Ratcliffe擬斥15億美元收購25%股權　

股市 21:54 2023/10/16

分享：

分享：

【收購曼聯】卡塔爾財團退出後　英富商Jim Ratcliffe據報斥15億美元購曼聯25%股權

英超老牌球隊曼聯賣盤有新進展，在卡塔爾財團據報已經放棄收購曼聯計劃後，據外電引述消息指，英國億萬富翁Jim Ratcliffe將以15億美元（約117.28億港元），由班主格拉沙家族（Glazer）手中收購曼聯25%股權。

曼聯（美：MANU）美股開市挫11.1%，新造17.754美元，成交3023萬美元。

報道指，Jim Ratcliffe的出價相等於曼聯估值接近65億美元，這不計及逾6億美元的淨負債。該估值相比卡塔爾財團60億美元的作價的估值略高。目前曼聯估值約為33億美元。

報道指，過去數天卡塔爾財團已告知格拉沙家族不會再提高競購價格。據悉，卡塔爾伊斯蘭銀行主席舒希查森（Sheikh Jassim）牽頭的財團曾開出超過60億美元的報價，計劃買入曼聯在美國交易所全數股份，不過，舒希查森先後提出了6次報價後，始終未能接受格拉沙家族的「離地」索價。另有報道指，卡塔爾財團已退出收購。

在卡塔爾財團收購失敗後，消息指，原本打算全面收購曼聯的Jim Ratcliffe也更改了收購報價，改為先買入25%股份，成為球會小股東，據報已獲格拉沙家族接納。格拉沙家族目前仍未與Jim Ratcliffe達成協議，談判可能至少去到今個月底。

若交易達成，據報，Jim Ratcliffe將負責曼聯的人才招募和管理。多年來，部份俱樂部球迷批評格拉沙家族對曼聯的運營方式。

格拉沙家族現時持有曼聯約69%股權。此舉意味在交易後，該家族仍持有約44%股權，是曼聯最大單一股東。

開市追揸沽
【開市追揸沽】內地持續救市港股點行？京東創新低怎部署？

相關文章：

【收購曼聯】曼聯據報商議就60億美元賣盤　授予卡塔爾財團獨家談判

編輯：袁諾曦

經濟 曼聯 收購 英超 卡塔爾
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【美股開市】美遏制戰爭擴大　美債息升穿4.7厘　道指升233點　納指升0.5%（不斷更新）

下一篇文章

【美股焦點】Lululemon周三納入標指成分股　取代動視暴雪　開市升7%
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款