銷售放緩加上訴訟 美國大型藥店Rite Aid申請破產

美國大型連鎖藥店Rite Aid（RAD）在新澤西州申請破產保護，以應對銷售下滑、巨額債務，以及與類阿片藥物相關的法律挑戰。

該公司已制定了一項重組計劃，包括評估其零售網點和關閉業績不佳的門店。貸款人已承諾提供34.5億美元的新資金，以支持重組工作。

該公司最近的財務困境，包括收入下降和虧損擴大，促使其下調了2024年的財政展望。

Rite Aid受多種因素的影響，包括新冠疫苗和檢測需求減少、處方藥計劃會員減少，以及Elixir藥房福利業務客戶減少。

該公司還任命Jeffrey Stein為新任首席執行官兼首席重組官，以應對挑戰。

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