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【以巴戰爭】以漢稱靠揸Tesla 成功逃脫哈馬斯追殺

環球社會熱點 18:00 2023/10/16

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巴勒斯坦激進武裝組織哈馬斯（Hamas）襲擊以色列多地，綁走多名人質及殺害平民。一名以色列男子聲稱他因駕駛Tesla電動車，成功逃脫十多名哈馬斯武裝分子的追殺，並獲Tesla創辦人馬斯克（Elon Musk）祝賀其逃出生天。

【以巴戰爭】以否認加沙南部停火 邊境通道傳僅開放8小時 【下一頁】

以色列自由黨領袖阿爾佩爾（Gilad Alper）於社交平台X（前稱Twitter）發文指，事主「C」為以色列南部定居點梅法萊西姆（Mefalsim）的居民，也是該定居點應變小組成員。

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哈馬斯發射多枚火箭炮後，「C」駕駛Tesla Model 3 Performance，趕往現場處理突發狀況。

「C」駕駛途中，於9米距離外遇上約15名配備大口徑機關槍的哈馬斯槍手。他估計哈馬斯槍手並未意識到他駕駛一輛電動車，希望能擊中車輛引擎及使油箱起火。

據悉，哈馬斯槍手開槍射中汽車輪胎，但「C」踩油門試圖逃離，然後遭哈馬斯槍手追逐。

【以巴戰爭】巴人主席譴責哈馬斯襲擊 自治政府突收回言論 【下一頁】

「C」形容Tesla汽車的加速表現令人驚嘆，使他很快就擺脫了哈馬斯槍手。他繼續開車想到醫院療傷時，輪胎開始裂開，但他仍能繼續以時速177公里駕駛。

據悉，這輛車上約有百個彈孔，前窗有裂紋但未解體。「C」的手、腿和頭部均中槍，救援人員其後打破窗戶將「C」救出，並移送他到醫院治療。

馬斯克則在阿爾佩爾的帖文下方留言，稱對「C」成功逃生感到很高興。

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責任編輯：鄭錦玲

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