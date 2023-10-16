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另一礦業大亨出手 美國鋰巨頭Albemarle棄購澳鋰礦商Liontown

環球政經 13:13 2023/10/16

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美國鋰業巨頭Albemarle（ALB）放棄對澳大利亞鋰業公司Liontown Resources 66億澳元（42億美元）的收購要約。

此舉是因為礦業大亨Gina Rinehart通過其公司Hancock Prospecting Pty.收購了Liontown19.9%的股份，或使她有權阻止收購。

Albemarle最初以每股3澳元的高溢價收購Liontown，以確保Liontown的Kathleen Valley鋰項目。收購失敗後，Liontown不得不為該項目尋找其他資金來源，因為該項目在融資和應對鋰價格波動方面面臨挑戰。

與此同時，Albemarle將繼續在鋰行業尋找其他目標，重點關注鋰資源、加工技術和電池回收。

Rinehart對Liontown的投資代表她進入鋰行業的重要一步，也凸顯了能源轉型帶來的電池金屬日益增長的重要性。憑借她在Liontown的影響力，她可能有機會與其他各方合作，在澳大利亞進行下遊加工。

不過，由於現有的承購協議鎖定到2030年，Hancock似乎不太可能對Liontown的100%股份進行現金收購。

Liontown已委托瑞銀協助其Kathleen Valley項目集資。

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撰文 : 林斯凱

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