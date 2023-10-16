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【虛擬資產】美圖：淡出加密幣投資　轉捧AI成增長點

股市 17:23 2023/10/16

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【美圖】美圖：續淡出加密幣投資　業績轉盈歸功訂閱制

美圖公司 （01357） 2021年斥資1億美元購入比特幣、以太幣，對應每單位成本達5.26萬美元和1629美元，美圖公司曾為此作大額撥備。美圖公司高級投資者關係經理康怡聰最新表示，公司重點關注不再是加密貨幣投資，或在合適時間賣出相關加密貨幣。

美圖於2021年、2022年都曾為持倉撥備，分別達1.12億和3.05億元人民幣，即使比特幣、以太幣今年強勢反彈，美圖上半年從加密貨幣減值虧損撥回約1.9億元人民幣，但以比特幣最新價約27600美元、以太幣最新價約1576美元，美圖依然錄得帳面虧損。

美圖轉捧人工智能業務為增長點

美圖上半年由虧轉盈，賺約2.3億元人民幣，康怡聰歸功於訂閱制貢獻，並指目前宏觀經濟環境不如預期，不少企業轉用美圖製作商品介紹，而非以較高價格聘請模特兒、攝影師製作，令旗下「美圖設計室」等分部的訂戶一直增加。

美圖在10月初推出企業 AI視覺解決方案「MiracleVision 3.0」，康怡聰指出，AI業務將是美圖的增長動力，預計未來盈利貢獻將持續增加。此外，美圖現時亦不斷擴闊企業客源，如推出新解決方案「美業」，助商家為消費者提供試妝、測試皮膚等服務，不過，由於相關業務仍處初期發展階段，故此對公司利潤貢獻，暫未如影像分部般高。

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記者：伍鍵文

美圖公司（01357） 經濟
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