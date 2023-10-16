拜登與歐盟周五會面 尋求阻止美國金屬關稅

歐盟將在本周尋求阻止美國前總統特朗普Donald Trump時代金屬關稅的回歸，並減少對美國《通貨膨脹削減法案》（IRA）及其電動車補貼的負面影響。

美國總統拜登Joe Biden將於周五（20日）接待歐盟委員會主席馮德萊恩Ursula von der Leyen和歐洲理事會主席米歇爾Charles Michel，參加為期一天的峰會 ，旨在展示跨大西洋在烏克蘭和經濟議題上的團結。其中最主要的議題將是一份關於解決全球鋼鐵和鋁產能過剩問題以及促進永續生產的聯合聲明。

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華盛頓要求布魯塞爾特別針對中國鋼鐵生產商採取行動，以換取避免對歐盟重新徵收特朗普時代的鋼鋁關稅，達成協議的最後期限為 10 月底。

一些歐盟國家必須同意任何協議，它們在上周的會議上強調，這些措施必須符合世貿組織的規則，即在調查確定過度補貼或傾銷之前，不能像美國主張的那樣對中國等第三國徵收關稅。

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雙方也正在努力協調歐盟的碳邊境關稅制度與美國透過補貼促進經濟綠化的做法。這些補貼主要集中在愛爾蘭共和軍，但由於包含本地含量要求而令歐盟國家惱火。 例如，美國消費者如果購買電動車，最高可享有 7,500 美元的稅收減免，但前提是其總裝必須在北美進行。 稅收減免的一半取決於關鍵礦物的提取和加工是否在與美國簽有自由貿易協定的國家進行。

歐盟希望此次峰會還能就關鍵礦產，鈷、石墨、鋰、錳和鎳，達成協議，使歐盟供應商受益。 歐盟統計局（Eurostat）的數據顯示，2022年歐盟向美國出口的這些礦產或主要含這些礦產的產品總額達35億歐元（37億美元）。

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責任編輯：張瑋婷