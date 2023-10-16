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【以巴戰爭】以否認加沙南部停火 邊境通道傳僅開放8小時

環球政治 16:59 2023/10/16

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以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）周一（16日）否認，加沙（Gaza）南部停火換取人道物理進入及讓外國公民撤離。另有消息傳出，加沙與埃及邊境通道只會開放8小時。

【以巴戰爭】巴人主席譴責哈馬斯襲擊 自治政府突收回言論 【下一頁】

內塔尼亞胡辦公室發出聲明，否認加沙南部停火傳言，表示現時未有人道物資進入加沙交換外國人士撤離計劃。巴勒斯坦激進武裝組織哈馬斯（Hamas）亦同樣未確認停火消息，媒體辦公室指未接獲埃及通知邊境通道已開啟。

路透社引述兩名埃及安全消息人士報稱，埃及﹑以色列與美國同意在拉法赫市（Rafah）邊境管制站於香港時間周一下午2時重開時停火，讓援助物資進入加沙及外國公民離開。美國媒體引述巴勒斯坦大使館代表Kamel Khatib，聲稱拉法赫邊境管制站會在當地時間早上9時（香港時間下午2時）開放。

消息指以色列同意暫停轟炸加沙南部，停火估計只會維持數小時，但不知實際時長。同時，消息人士透露，拉法赫的邊境通道只會開放至香港時間晚上10時（當地時間下午5時）。

【以巴戰爭】麥當勞贈以軍免費餐點 恐遭阿拉伯民眾抵制 【下一頁】

埃及El-Arish市的消息人士指出，援助車隊在邊境通道重開後仍然等待入境准許。據悉拉法赫境管制站外有貨櫃車龍，估計需要數小時消化。

以色列美國大使館形容，拉法赫邊境管制站的狀況充滿不確定性，不清楚實際開放及通行等待時間。埃及曾強調邊境管制站維持開放，只是以軍持續轟炸，導致加沙方無法正常運作。

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責任編輯：吳漢培

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