【新股IPO】極兔速遞1519今日起招股 一手入場費2424元

全球物流服務營運商極兔速遞(新上市編號：01519）周一（16日）起至周四（19日）招股，該股擬全球發售3.27億股，公開發售佔一成，國際發售佔九成，招股價為12元 ,以每手200股計，一手入場費2,424.2元；10月27日掛牌；聯席保薦人為摩根士丹利、美銀證券及中金公司。



【iM人物專訪】專訪雷賢達 若中美關係轉趨緩和 或可扭轉港股估值低殘狀態

極兔速遞是次上市引入共9名基石投資者，包括Aspex Management旗下Aspex Master Fund、Jallion Global Limited及Joyous Tempinis、D1、Hidden Hill SPV VIII、紅杉、順豐控股旗下CELESTIAL OCEAN INVESTMENTS、淡馬錫旗下Dahlia Investments Pte.、騰訊(00700)旗下Eternal Earn Holding、Parallel Cluster Investment及Huang River Investment及高瓴，認購公司近2億美元股份。





【延伸閱讀】大行點睇：新地去年基礎盈利降16.7% 大行紛降目標價 股價插近1成，請按【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

集資所得，其中約30%擬用於拓寬物流網絡，升級基礎設施及強化在東南亞和其他現有市場的分揀及倉儲能力及容量；約30%用於開拓新市場及擴大服務範圍；約30%用於研發及技術創新；約10%用作一般企業目的及營運資金需求。

【同場加映】溫股知新：港股未見方向 個股難以呈強

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：張以正