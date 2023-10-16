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IMF承諾在12月之前完成對配額資金審查 支持在雙邊借款安排到期時增加配額資金

環球政經 14:42 2023/10/16

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國際貨幣基金組織（IMF）成員國上周六（14日）承諾在12月15日之前完成對配額資金的審查，並表示支持在雙邊借款安排到期時增加配額資金，以至少維持IMF的整體貸款資源。
 

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基金組織指導委員會主席、西班牙經濟部長卡爾維諾（Nadia Calvino）發表聲明，也呼籲在 2025 年 6 月前提出改變基金組織持股比例的建議。 該聲明沒有具體說明任何資金數額，但為在不改變近期持股比例的情況下增加近期資金的可能性敞開了大門。

聲明指出「為了在配額增加生效之前維持基金目前的資金封套，我們呼籲執行局提出過渡性安排。」

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記者：張瑋婷

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