租客趕於施政報告前入市　730萬購朗爾巒三房套

新一份《施政報告》公布在即，由於市場憧憬有機會減辣，所以近期不少睇樓客加快入市。

美聯物業蔡沚錡表示，元朗爾巒菲利提諾大道7座中層B室，實用面積649平方呎，三房套間隔，據悉先前以750萬元放售，日前獲趕於《施政報告》公布前入市的租客睇中，單位終減價20萬元，以730萬元易手，實用呎價約11,248元。

資料顯示，原業主於2014年以約600.9萬元購入上址，持貨9年，現帳面獲利129.1萬元，物業期內升值逾兩成。

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