【加密貨幣】法拉利無視環境問題？　接受加密幣買車吸年輕新客群　

比特幣（Bitcoin）、以太幣（Ethereum）等加密貨幣波動性，及其高能源消耗問題，使不少國際企業都拒絕消費者使用加密貨幣交易。然而，跑車品牌法拉利（Ferrari）卻在近日宣布，接受美國境內客戶以加密幣買車，並計劃將措施擴展至歐洲。

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法拉利營銷和商務總監Enrico Galliera指，由於許多客戶都投資了加密貨幣，以實現投資組合多元化，「有些是年輕投資者，他們利用加密貨幣積累了財富」。為應對市場和經銷商的需求，該企與美國最大的加密貨幣支付處理商之一BitPay合作，容許美國境內買家使用比特幣、以太幣和USDC購買法拉利的汽車。還計劃在明年第一季將相關支付計劃擴展到歐洲，及陸續擴展至其他「加密貨幣已被法律認可」的地區。

Galliera又表示：「如果通過加密貨幣付款，價格不會改變，不收取任何費用，也不收取附加費；這將幫助我們與那些不是我們的客戶，但可能買得起法拉利的人建立聯繫。」但為免受加密貨幣價格波動影響，Bitpay在收到款款時，會立即代表法拉利經銷商將加密貨幣支付轉換為傳統貨幣。另會確保該些用作交易的加密貨幣，是來自合法來源，而不是源自犯罪活動或用於洗錢或逃稅。

加密貨幣產業 已加入碳中和陣營

值得留意的是，由於維持加密貨幣產業需消耗大量能源，不少正實踐碳中和的企業均不接受加密貨幣支付，就連曾於2021年接受比特幣支付的電動車巨頭Tesla，也因環境問題而在計劃實行僅2個月後，決定停止相關計劃。

對於加密貨幣的環保問題，Galliera則表示，加密貨幣產業已透過引入新軟件，和使用更多再生能源來實現減碳足跡。並強調：「我們的目標是到2030年在整個價值鏈上實現碳中和。」

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責任編輯：殷凱怡

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