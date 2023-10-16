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【分析】為何以巴衝突難對金融市場構成重大影響？

股市 16:14 2023/10/16

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【分析】為何以巴衝突難對金融市場構成重大影響?

中東地區以巴衝突持續，令市場表現波動。景順亞太區（日本除外）環球市場策略師趙耀庭表示，歷史上軍事衝突並不會影響金融市場的長綫發展。市場估計，是次衝突不太可能對金融市場構成重大影響，石油價格亦不太可能持續升至每桶100美元以上。

趙耀庭指，據歷史一般表明，投資者不應對軍事衝突反應過度。在以往的六次衝突中，有五次市場於衝突初期經歷大幅下跌，但隨後一年便錄得反彈。惟阿富汗衝突是一個明顯的例外，因為當時美國已陷入經濟衰退。

他解釋，以巴衝突屬於區域性衝突，一般不會隨著時間推移對金融市場構成重大影響。景順預計，本次事件不會改變主要經濟體的增長軌跡，亦不會令聯儲局更趨鷹派。他相信，聯儲局緊縮的可能性，反而可能因有關風險加劇而減低。

然而，衝突可能影響全球市場的一個經濟風險就是油價可能進一步上漲。趙耀庭指，華盛頓方面無疑會加強對伊朗石油的制裁，因此可能對已經緊絀的全球供應再度加壓。儘管將伊朗石油剔除出市場可能推動油價上漲，但相信單是沙特阿拉伯便可增加產量，並且可在不違反現有限額或與OPEC+進行協商的情況下填補空缺。

儘管沙特阿拉伯及OPEC國家有理由希望油價漲至每桶80美元桶以上，但石油生產國並不希望看到需求中斷或對替代性能源的使用加速，倘若油價在較長時間裡突破100美元，這無疑會變為現實。

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編輯：袁諾曦

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