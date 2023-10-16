世界銀行與九家多邊開發銀行合作 考慮實施4000億美元額外貸款能力

世界銀行上周五（13日）表示，它正在加強與九家多邊開發銀行（MDBs）的合作，以加快實現一個沒有貧困的宜居星球的願景。多邊開發銀行是一些為發展中國家的經濟和社會發展活動提供資金援助和專業咨詢的機構。

世界銀行表示，多邊開發銀行已經實施或正在考慮實施的措施將產生3,000億至4,000億美元的額外貸款能力，以幫助發展中國家應對「相互交織的危機的完美風暴，從氣候衝擊和衝突到 流行病和債務激增」。



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加強多邊開發銀行之間的合作是世界銀行新戰術的關鍵部分，20 國集團財政領導人在世界銀行和國際貨幣基金組織正在舉行的年會上發表的一份聲明中對這一新戰術表示支持。

非洲開發銀行、亞洲開發銀行、亞洲基礎設施投資銀行、歐洲委員會開發銀行、歐洲復興開發銀行、歐洲投資銀行、美洲開發銀行、伊斯蘭開發銀行和新開發銀行與世界銀行共同簽署了合作協議。

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世界銀行行長班加Ajay Banga說：「為了共同的事業攜手合作，我們可以為當今世界面臨的巨大挑戰帶來更多的經驗、專長、知識，尤其是更多的 資金。 」，又稱：「團結起來，我們的力量大於我們各部分的總和。」

有兩家銀行同意透過組合擔保和混合資本來提高融資能力，同時加強與信用評等機構的聯合。他們表示，將加強氣候的集體努力，更好地追蹤和報告氣候成果，同時加強國家層面的合作，以產生更大的影響，同時也會努力促進私營部門的參與。

世界銀行正在加強與私營部門、民間社會、其他多邊機構和慈善組織的合作。

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記者：張瑋婷