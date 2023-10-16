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【大行報告】金沙銀娛齊創半年低　花旗料市場未充分理解濠賭股復甦、惟下調金沙目標價

股市 16:01 2023/10/16

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【大行報告】金沙銀娛齊創半年低　花旗料市場未充分理解濠賭股復甦、惟下調金沙目標價

澳門賭牌牌主從本周四（19日）起陸續公布第三季業績，惟兩大藍籌濠賭股金沙中國 （01928） 、銀河娛樂 （00027） 齊創逾6個月低位，即市分別跌3%和3.5%。花旗發表報告指，澳門遊客量及博彩收入持續復甦，第三季中場博彩收入已回復至疫情前水平，預計行業季內EBITDA，將恢復疫情前同期的80%，但目前市場未充分反映有關預期，而且目前濠賭股估值偏低，因此繼續看好濠賭股未來走勢。

花旗指出，濠賭股現價水平只相當於2024年財年預測EV/EBITDA（企業價值相對EBITDA比率）的8.2倍，較歷史平均估值低1.5個標準差。

該行最為看好銀娛、金沙和美高梅，惟下調金沙目標價至35元以反映該行最新營運支出預測，繼而調低其預測盈利水平。花旗補充，已向銀娛和澳博啟動30日上行觀察期。

濠賭股目標價投資評級
銀娛 （00027） 70元買入
金沙 （01928） 37元->35元買入
美高梅 （02282） 14元買入
新濠國際 （00200） 12元->10元買入
永利澳門 （01128） 10.3元買入
澳博 （00880） 3.85元買入

中信里昂分析員同樣指出，濠賭股第三季EBITDA可恢復至疫情前同期的79%，EBITDA利潤率也可按季提升1百分點至30%。

該行所推算的預測行業EV/EBITDA估值則為10倍，雖然較花旗保守，但中信里昂同樣指出，行業歷史平均估值為14.8倍，反映行業目前估值明顯低於平均水平。

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編輯：麥德銘

個股分析 港股 博彩 花旗銀行 中信里昂 金沙中國有限公司（01928） 銀河娛樂（00027） 美高梅中國（02282） 永利澳門（01128） 澳博控股（00880）
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