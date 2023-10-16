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【大行報告】金沙銀娛齊創半年低 花旗料市場未充分理解濠賭股復甦、惟下調金沙目標價
澳門賭牌牌主從本周四（19日）起陸續公布第三季業績，惟兩大藍籌濠賭股金沙中國 （01928） 、銀河娛樂 （00027） 齊創逾6個月低位，即市分別跌3%和3.5%。花旗發表報告指，澳門遊客量及博彩收入持續復甦，第三季中場博彩收入已回復至疫情前水平，預計行業季內EBITDA，將恢復疫情前同期的80%，但目前市場未充分反映有關預期，而且目前濠賭股估值偏低，因此繼續看好濠賭股未來走勢。
花旗指出，濠賭股現價水平只相當於2024年財年預測EV/EBITDA（企業價值相對EBITDA比率）的8.2倍，較歷史平均估值低1.5個標準差。
該行最為看好銀娛、金沙和美高梅，惟下調金沙目標價至35元以反映該行最新營運支出預測，繼而調低其預測盈利水平。花旗補充，已向銀娛和澳博啟動30日上行觀察期。
|濠賭股
|目標價
|投資評級
|銀娛 （00027）
|70元
|買入
|金沙 （01928）
|37元->35元
|買入
|美高梅 （02282）
|14元
|買入
|新濠國際 （00200）
|12元->10元
|買入
|永利澳門 （01128）
|10.3元
|買入
|澳博 （00880）
|3.85元
|買入
中信里昂分析員同樣指出，濠賭股第三季EBITDA可恢復至疫情前同期的79%，EBITDA利潤率也可按季提升1百分點至30%。
該行所推算的預測行業EV/EBITDA估值則為10倍，雖然較花旗保守，但中信里昂同樣指出，行業歷史平均估值為14.8倍，反映行業目前估值明顯低於平均水平。
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編輯：麥德銘