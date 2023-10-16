  • 27°C
香港時間 : 20231016日 (週一) 17:22
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

股樓投資
理財智慧
名人薈萃
環球政經
iMTV＋
iMoney雜誌

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

元朗原築高層兩房484.8萬沽　造價創屋苑6年新低

股樓投資 16:04 2023/10/16

分享：

分享：

雖然市場憧憬《施政報告》有機會減辣，但二手市場屢錄時光倒流價，其中元朗原築一個高層兩房單位失手500萬元關口，創屋苑6年新低。 

中原地產王勤學說，原築3座高層A室，實用面積481平方呎，兩房間隔，原開價535萬元，終累減約50.2萬元，以484.8萬元沽出，實用呎價約10,079元，成交價創屋苑6年新低。 

資料顯示，原業主於2008年12月以186.1萬元購入單位，持貨15年，現帳面獲利298.7萬元，物業期內升值1.6倍。談到近期市況，王勤學表示，元朗區上半月累計錄得24宗二手成交，較上月同期少3宗。 

延伸閲讀：【多相】逾6000呎豪華新盤示範屋陪你睇 古洞華第準備招標推售【下一頁

點擊圖片放大
+19
+18

同場加映 【溫股知新】港股未見方向 個股難以呈強

溫股知新
【溫股知新】港股未見方向 個股難以呈強

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 黃卓賢

原築 元朗 中原地產 私人屋苑 二手市場

上一篇文章

租客趕於施政報告前入市　730萬購朗爾巒三房套

下一篇文章

市區上車盤再失守　淘大花園兩房505萬沽　3年蝕105萬
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款