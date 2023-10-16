元朗原築高層兩房484.8萬沽　造價創屋苑6年新低

雖然市場憧憬《施政報告》有機會減辣，但二手市場屢錄時光倒流價，其中元朗原築一個高層兩房單位失手500萬元關口，創屋苑6年新低。

中原地產王勤學說，原築3座高層A室，實用面積481平方呎，兩房間隔，原開價535萬元，終累減約50.2萬元，以484.8萬元沽出，實用呎價約10,079元，成交價創屋苑6年新低。

資料顯示，原業主於2008年12月以186.1萬元購入單位，持貨15年，現帳面獲利298.7萬元，物業期內升值1.6倍。談到近期市況，王勤學表示，元朗區上半月累計錄得24宗二手成交，較上月同期少3宗。

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