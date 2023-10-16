【抽獎活動】高鐵於MTR Mobile舉行「一撳抽獎」活動 送出2萬份禮物 總值超過240萬

為慶祝開通5周年，高鐵於2023年10月18日於MTR Mobile舉行「一撳抽獎」活動，送出2萬份禮物，獎品總值超過240萬。只要成為MTR Mobile登記用戶就可以參加，於活動當日指定時間內登入及成功進入抽獎頁面，即可進行抽獎，有機會獲得豐富禮物，包括以5元購買高鐵雙人2天團或以低至10元購買高鐵車票等。

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獎品類別1：雙人2天團

以5元購買雙人2天團(順德中山團) (100份)

以5元購買雙人2天團(東莞美食團) (100份)

以5元購買雙人2天團(惠州美食團) (100份)

以5元購買雙人2天團(東莞純玩團) (100份)

以5元購買雙人2天團(河源溫泉團) (100份)

獎品類別2: 特價車票

以10元購買香港至福田高鐵二等座成人車票一張 (10,000份)

以20元購買香港至深圳北高鐵二等座成人車票 一張 (7,000份)

以80元購買香港至東莞高鐵二等座成人車票 一張 (1,000份)

以100元購買香港至廣州南高鐵二等座成人車票一張 (800份)

以100元購買香港至廣州東高鐵二等座成人車票一張 (700份)

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參加辦法需要通過三個步驟，首先登記及登入MTR Mobile，然後於10月18日下午2時至6時期間，進入MTR Mobile內「優惠」頁面，或按主頁抽獎按鈕進入抽獎頁面，在按下「立刻抽獎」按鈕後，結果會即時於抽獎頁面公佈。

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撰文：鄭日棱