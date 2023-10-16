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【MPF】MPF總資產值失守1.1萬億元 強積金一哥管理金額跌穿3000億

Hot Talk 15:54 2023/10/16

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第3季MPF資產總值縮水241億元

據強積金（MPF）專家積金評級的最新統計，截至今年第3季有7間經營商的市場佔有率按季出現變化，當中有4間的市佔率逆市微升，包括宏利等；反觀另有3間卻下跌，例如友邦等。

歐美股票基金 第3季表現差

檢視截至9月底的成績表，宏利的市佔率雖按季升0.1個百分點，但管理MPF總額卻失守3000億元，只得2981億元，市料受息魔及憂慮歐美經濟放緩等夾擊，作為升市火車頭的歐美股票基金失速，導致MPF一哥的王牌產品歐美股票MPF也難幸免。積金評級指第3季表現最差的基金是宏利歐洲股票MPF，急挫近11%。

9月份17間MPF營辦商市佔率

金融機構市佔率 按季變化 
宏利27.4%+0.1個百分點
滙豐17.7%不變
永明金融11.1%不變
友邦8.9%-0.1個百分點
中銀保誠7.3%+0.1個百分點
恒生5.8%+0.1個百分點
信安5.5%-0.1個百分點
BCT銀聯5.5%不變
富達4.3%不變
東亞2.6%不變
景順1.8%不變
交銀香港0.7%+0.1個百分點
新地僱主營辦計劃0.6%不變
雲鋒金融擁有的萬通0.4%不變
中國人壽0.4%不變
尚乘0.06%-0.01個百分點
海通0.04%不變
註：數據截至9月底
資料來源：積金評級

MPF總資產值於6月底曾重上1.1萬億元，奈何強積金顧問GUM指，8月份平均回報跌3%，9月份又再下挫2.8%；積金評級指MPF總額再跌穿1.11萬億元，只得1.08萬億元，上季驟縮241億元。

今年底前5大營辦商將出現執位，因景順與BCT銀聯屆時正式結盟，達成MPF長期協議。 兩公司已於5月公布，BCT將成爲景順強積金策略計劃的保薦人，相關變動待積金局及證監會審批，預計於末季生效。BCT及景順將成立新的投資委員會，共同合作開發更多創新產品。

如以BCT現時管理的MPF逾600.45億元、景順為192.45億元計，結盟後合共逾792.9億元，市佔率7.3%；將險勝中銀保誠的788.97億元而晉身5大。

此外，打工仔緊盯的收費問題，積金評級指9月底MPF的總資產值逾10875.6億元；而積金局網站顯示，計及基本使費的平均開支比率（FER），9月份較8月的1.32%驟升至1.35%，業界相信絕非受託人加價，反而受投資回報縮水所致。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

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