【MPF】MPF總資產值失守1.1萬億元 強積金一哥管理金額跌穿3000億

▲ 第3季MPF資產總值縮水241億元

據強積金（MPF）專家積金評級的最新統計，截至今年第3季有7間經營商的市場佔有率按季出現變化，當中有4間的市佔率逆市微升，包括宏利等；反觀另有3間卻下跌，例如友邦等。

歐美股票基金 第3季表現差

檢視截至9月底的成績表，宏利的市佔率雖按季升0.1個百分點，但管理MPF總額卻失守3000億元，只得2981億元，市料受息魔及憂慮歐美經濟放緩等夾擊，作為升市火車頭的歐美股票基金失速，導致MPF一哥的王牌產品歐美股票MPF也難幸免。積金評級指第3季表現最差的基金是宏利歐洲股票MPF，急挫近11%。

9月份17間MPF營辦商市佔率

金融機構 市佔率 按季變化 宏利 27.4% +0.1個百分點 滙豐 17.7% 不變 永明金融 11.1% 不變 友邦 8.9% -0.1個百分點 中銀保誠 7.3% +0.1個百分點 恒生 5.8% +0.1個百分點 信安 5.5% -0.1個百分點 BCT銀聯 5.5% 不變 富達 4.3% 不變 東亞 2.6% 不變 景順 1.8% 不變 交銀香港 0.7% +0.1個百分點 新地僱主營辦計劃 0.6% 不變 雲鋒金融擁有的萬通 0.4% 不變 中國人壽 0.4% 不變 尚乘 0.06% -0.01個百分點 海通 0.04% 不變 註：數據截至9月底 資料來源：積金評級

MPF總資產值於6月底曾重上1.1萬億元，奈何強積金顧問GUM指，8月份平均回報跌3%，9月份又再下挫2.8%；積金評級指MPF總額再跌穿1.11萬億元，只得1.08萬億元，上季驟縮241億元。

今年底前5大營辦商將出現執位，因景順與BCT銀聯屆時正式結盟，達成MPF長期協議。 兩公司已於5月公布，BCT將成爲景順強積金策略計劃的保薦人，相關變動待積金局及證監會審批，預計於末季生效。BCT及景順將成立新的投資委員會，共同合作開發更多創新產品。

如以BCT現時管理的MPF逾600.45億元、景順為192.45億元計，結盟後合共逾792.9億元，市佔率7.3%；將險勝中銀保誠的788.97億元而晉身5大。

此外，打工仔緊盯的收費問題，積金評級指9月底MPF的總資產值逾10875.6億元；而積金局網站顯示，計及基本使費的平均開支比率（FER），9月份較8月的1.32%驟升至1.35%，業界相信絕非受託人加價，反而受投資回報縮水所致。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪