市區上車盤再失守　淘大花園兩房505萬沽　3年蝕105萬

九龍指標上車屋苑淘大花園，再添蝕讓成交，一個高層兩房單位近期以505萬元沽出，業主持貨3年，帳面蝕逾100萬元。

美聯物業黃遠基表示，淘大花園K座高層8室，實用面積378平方呎，兩房間隔，向東南，有企理裝修，日前獲外區上車客睇中，終以505萬元易手，實用呎價約13,360元。

黃遠基表示，買家認為上址價錢「超筍」，而且憧憬《施政報告》有機會減辣，故加快入市。資料顯示，原業主於2020年9月以610萬元購入上址，持貨3年，現帳面蝕105萬元，物業期內貶值約17%。

延伸閲讀：【多相】逾6000呎豪華新盤示範屋陪你睇 古洞華第準備招標推售【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +19 +18

同場加映 【溫股知新】港股未見方向 個股難以呈強

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機