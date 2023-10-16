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【港元定存】3個月港元定存賺息王享4.4厘 盤點即將到期特惠高息

Hot Talk 15:22 2023/10/16

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中小行加港元定存息迎戰中銀滙豐

長周末在即，拆息轉升，今天有1間港銀調整不同存期的港元定期存款息，包括創興勁加3個月年息至5厘，跟花旗看齊膺雙冠王，但創興的快閃息將於10月底到期。

中銀半年港元定存息 加至4.5厘

回顧上周共有10間大小行加息，最矚目的是滙豐於上周五（13日）提高3個月年息0.2厘，新息率至4.5厘，跟半年期看齊；翌日中銀香港一如既往緊跟睇齊。

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專家料吸存戰將再升溫，既因兩大發鈔行於10月首度出擊，業界且為即將來臨的重陽節長周末及月結備戰。至於3個月存期續為主戰場，冀力搶跨年錢。創興9月28日已把3個月大幅上調0.6厘至4.7厘，如今再加至突破5厘大關。

此外，10月已進入下半場，又再提醒避險族不少超高息陸續於本月中下旬到期。

  • 盤點期間限定快閃息：
  • 10月16日截止：
  • 匯立1個月年息8厘，用GoWealth智動投資顧問或自選基金服務，一筆過投資1萬元（不包括每月供款），並至少存入1萬元新資金；定存金額上限與優惠期內的投資金額相同。如以500萬元計，網站指最高可賺32800元利息
  • 10月20日截止：
  • 東亞3個月年息4.88厘，綠債退款優惠，以門檻5萬元計，賺息610元
  • 工銀亞洲98天年息4.28厘，以10萬元計，賺息1149元；188天年息4.18厘，賺息2152元；38天年息3.28厘，賺息341元；憑綠債退款到分行開立
  • 10月22日截止：
  • 建行亞洲3個月年息4.85厘，憑綠債退款在分行開立（每日的特惠息可能有變），以500萬元計，賺息逾6.06萬元；另有3個月年息4.75厘計劃，以10萬元計，賺息1188元
  • 10月28日截止：
  • 花旗3個月年息5厘，私人客戶業務新客（開戶至少有800萬元資產），開立投資戶口及持有等值7.8萬元的指定產品，門檻5萬元新資金；以上限800萬元計，賺息逾9.9萬元
  • 10月底截止：
  • 創興3個月年息5厘，須合資格的全新客戶，成功完成任何2個或以上的「指定項目」：開立網上銀行、或申請信用卡、或完成投資風險及脆弱客戶評估問卷，以門檻50萬元計，賺息6250元
  • 工銀亞洲3個月年息4.9厘，全新客戶開立指定帳戶在分行開立，門檻10萬元新資金，以上限80萬元計，賺息9800元
  • 工銀亞洲98天年息4.7厘，全新客戶開立指定帳戶在分行開立，以門檻300萬元新錢計，賺息逾3.7萬元；188天年息4.5厘，賺息逾6.9萬元；38天年息3.5厘，賺息逾1.09萬元
  • 大眾銀行半年年息4.6厘，透過PBHK Digi手機銀行以合資格全新資金，在牌價息4.3厘再額外加0.3厘，以門檻50萬元計，賺息逾1.15萬元
  • 南商3個月年息4.6厘，特選客戶，以100萬元新資金計，賺息1.15萬元
  • 大新3個月年息4.4厘，客戶出示綠債退款證明並以退款金額或全新資金，門檻1萬元，不設存款上限
  • 渣打半年年息4.3厘，網上或SC Mobile優惠，以1萬元新資金計，賺息170元

檢視10月底屆滿的快閃息，由於大新3個月年息4.4厘不設存款上限，如斥1000萬元計，穩袋11萬元利息，較花旗相同存期的5厘賺更多，因後者以800萬元封頂，賺盡不足10萬元利息。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

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