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【分析】虛假陳述「永久離港」領強積金往例罰多重？　近4年半提取金額大增5成

Hot Talk 18:29 2023/10/16

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財經Hot Talk
【財經Hot Talk】虛假陳述「永久離港」領強積金往例罰多重？　廉署介入刑罰增？

有網媒上星期五報道，有經BNO計劃移居英國的香港人，暑假返港期間被廉署拘捕，廉署其後證實一共拘捕20人，包括保險代理和強積金計劃成員，涉嫌以虛假文件和聲明聲稱自己移居內地而永久離港，提早領取強積金，干犯《防止賄賂條例》。積金局以往都多次提及，不承認「BNO簽證計劃」申請者能以永久離港為由，提早領取強積金，而虛假陳述將會被檢控，今次廉署介入與積金局以往調查，罰則又有何不同？

英國2021年初實行「5+1」簽證安排，放寬持有BNO人士取得英國公民資格，即當地居住5年可以申請定居，額外居住多1年可以成為英國公民。

2021年至2023年上半年累計人數
申請BNO簽證計劃18.26萬
已經抵達英國人士15.26萬

積金局往例大多判罰款或社會服務令　廉署介入控罪罰則更重

香港方面，港府2021年初不再承認BNO為有效證件，積金局亦跟隨不承認BNO簽證計劃申請者可以用「永久離港」為由，提早領取強積金。因此，坊間不時傳出有代理人協助移英港人辦理提取強積金手續，大多都是聲稱到內地工作或居住，而未有提及移居英國。

積金局以往多次提及有關做法會觸犯作出虛假陳述，而過去兩年度，當局分別發出121張、16張傳票，指控計劃成員虛假陳述，入罪率超過8成。

積金局曾選文指出，有關罪行首次定罪最高可罰款10萬元及監禁1年，而近兩年個案，犯案人士會被罰款、判處社會服務令或感化令。

廉署雖然尚未作出檢控，但以署方提及的《防止賄賂條例》第9條若採用公訴程序，最高刑罰是罰款50萬元及監禁7年；即使經簡易程序，最高都可罰款10萬元及監禁3年，較積金局近年個案罰得更重。

近4年半香港打工仔「永久離港」累取312億元

統計積金局近年披露，近4年半累計有14萬宗以「永久離港」為由提早領取強積金，平均每年都有逾3萬人。

雖然積金局曾指，2017年香港以同一理申提取強積金的人數達3.65萬人，比近年數據更多，但以金額計，近4年半累計提取金額達311.7億元，金額較前5年累計提取額193.17億元，多出5成，反映近年以「永久離港」為由提取強積金人士，不乏在香港工作多年或高薪人士。

以永久離港提取強積金權益

 宗數按年變化金額（億元）按年變化
2023年上半年14,000-13%33.60-19%
2022年31,700-6%80.21-11%
2021年33,70012%90.1452%
2020年30,200-1%59.3022%
2019年30,400未有統計 48.451%
累計140,000 311.70 

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編輯：麥德銘

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