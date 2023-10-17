ESG投資續增長 在亞洲漸成主流

近年投資者對可持續投資興趣上升，帶動ESG（環境、社會及管冶）投資市場迅速增長。在亞洲（日本除外），可持續基金資產規模在全球排名第三且持續增長，而在香港上市的ESG ETF亦漸受投資者青睞，11隻ESG ETF的單日成交額於2023年10月3日更創下近70億港元新高。下文將概述最新ESG投資格局，以及ETF作為投資工具在捕捉ESG機遇方面有哪些優勢。

資金流入減速無礙增長趨勢

根據晨星公司的數據，截至2023年6月底，包括開放式基金及ETF（交易所買賣基金）的全球逾7,400隻可持續基金的資產管理規模達到2.8兆美元。該等基金在2023年次季錄得資金淨流入180億美元，儘管較首季的310億美元下降（主要因為利率上升、通脹及經濟衰退風險打擊市場情緒），該增幅仍然勝過全球基金，後者於次季錄得超過370億美元的資金淨流出。

亞洲漸成ESG投資主要增長動力

亞洲區在可持續投資方面正迎頭趕上，景順更預測，亞洲ESG相關資產管理規模在2025年或將超過5,000億美元，其中驅動亞洲區ESG投資的因素之一是區內正致力邁向淨零排放、在能源供應方面實現減碳。

另一方面，亞太區ESG法規持續完善，有助提高ESG投資的透明度及可靠性，例如香港證券及期貨事務監察委員會的ESG基金披露新指引已於2022年1月生效，優化ESG基金的資料披露要求。

此外，千禧世代在投資市場的影響力日益增強，並佔亞洲人口接近25%。千禧世代較關注其投資選擇對世界的影響，因此更傾向投資以社會或環保為目標的公司。

ESG ETF持續增長隨着可持續投資需求上升，ESG產品亦推陳出新，以滿足不同投資需求。近年透過ETF涉足ESG投資的做法日益普及，過去兩年，全球ESG ETF的數量大幅增長，在2022年底達到近1,300隻，為投資者提供多元化的投資選擇。

在香港，隨着積金局發佈有關可持續投資應用於強積金基金的原則，協助強積金受託人把ESG因素納入強積金基金的投資及風險管理，對強積金受託人提升對ESG ETF的配置有正面影響，並帶動香港上市ESG ETF的市值上升，在10月3日達到93億港元。按這裏了解更多有關香港上市ESG ETF。