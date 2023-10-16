英私校首委任機械人成AI校長 協助處理公務

英國一間私人寄宿學校創造歷史，成為當地首間委任人工智能（AI）機械人擔任AI校長的學校，主要職業為協助人類校長完成工作。

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位於西薩塞克斯（West Sussex）的Cottesmore寄宿學校宣布，委任名為貝利（Abigail Bailey）的AI機械人成為新任AI校長。校方與AI發展公司合作，開發機械人協助校長羅杰森（Tom Rogerson）處理公務。

羅杰森相信，貝利將有重大協助，希望可以從貝利獲得建議，協助處理包括支援教職員﹑幫助有過度活躍症（ADHD）學生及編寫學校政策等工作。

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據指貝利的運作原理與聊天機械人ChatGPT接近，透過演算法回答問題，並呈現聰明及良好的專業形象。羅杰森指貝利具備分析大量數據的能力，掌握豐富的機械學習及教育管理的知識。

羅杰森強調，委任AI校長不代表不需要咨詢其他人，但能夠確保校長隨時獲得支援。Cottesmore寄宿學校為男女校，學生年齡界乎4歲至13歲，每年學費最多3.2萬英鎊（約30.4萬港元）。

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責任編輯：吳漢培