諾貝爾經濟學獎的啟示

「意料之外、情理之中」，2023年諾貝爾獎經濟學獎單獨授予了美國勞動經濟學家克勞迪婭·戈爾丁（Claudia Goldin），以表彰她在勞動市場中對女性勞動者（女性就業、勞動歧視、收入不平等）、教育發展史、經濟不平等性等研究領域的卓越貢獻。如果說去年諾獎的三位得主給予當今社會的啟發主要集中在宏觀政策和金融危機的系統認知上。今年諾獎得主則更多的從勞動經濟學視角，方法論創新以及對微觀經濟研究上給予我們更多的啟示。

首先，進一步解放女性勞動力將降低經濟不平等性，促進經濟長期發展。克勞迪婭·戈爾丁的研究發現展示了女性受教育程度提高和對女性勞動者歧視降低對降低經濟不平等性和改善社會發展具有長期重要影響。因此，全球主要市場應繼續引領全球不斷提升女性教育水準並有效保護女性勞動者。特別是對於中國這種轉型經濟體而言，提高女性的社會教育程度並進一步降低勞動力市場中女性受歧視程度，有助於降低中國經濟內部存在的經濟不平等性。

其次，歷史觀的思考問題。克勞迪婭·戈爾丁的研究往往立足於長期歷史性的資料，向我們展現了現代勞動力市場結構變化的全貌。可以說，勞動力市場、宏觀政策、貿易模式等經濟現象的現狀都是由歷史進程塑造的。歷史事件提供了一種自然實驗的環境，説明經濟學家建立經濟變數之間的因果關係。通過比較歷史事件前後的變化，可以更全面的幫助人們尤其是決策者判斷政策或事件的效果。

最後，大資料分析將是未來經濟學方法論的核心。克勞迪婭·戈爾丁在勞動經濟學最大的貢獻之一莫過於採用龐大的歷史資料對經濟現象進行分析。這與今天採用大資料分析對這經濟現象進行實證一脈相承。隨著技術的進步，人們現在可以收集和存儲比以往任何時候都要多的資料。這些資料為經濟學家提供了前所未有的研究機會，使他們能夠研究以前因為資料不足而無法研究的問題。近年來，歐美央行貨幣政策框架向資料驅動模式開始轉變就可以看出大資料分析正在成為經濟學方法論的核心工具之一。因此，新一代的經濟學家和決策者一方面需要學會以歷史觀的思維洞察現象背後的邏輯，同時也需要利用新的實證方法（大資料、機器學習、大語言模型等）從不一樣的角度和層面豐富自身的邏輯認知，而這，恰是未來諾貝爾經濟學獎誕生的搖籃，也是現實世界於變局中開新局的理論希望。

責任編輯︰梁浩碩