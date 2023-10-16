科企向海外轉移利潤 英國前年失195億元稅收

英國稅務監督組織TaxWatch的報告指，由於大型科企轉移利潤至海外地區，英國於2021年失去了20.5億英鎊（約195億港元）的稅款。

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跨國巨企架構通常較複雜，在全球各地設有多間子公司，因此政府和監督機構難以計算這些企業繳納的稅款，與其在英國的活動量是否相符。

TaxWatch評估跨國巨企的英國子公司利潤，與其在全球範圍申報的利潤相同，究竟需要繳納多少稅款。該組織指，沒有跡象顯示這些公司有非法逃稅。

TaxWatch引述數據指，Google母企Alphabet、蘋果（Apple）、微軟（Microsoft）等7間美國巨企，在2021年納稅年度在英國的收入為605億英鎊（約5,757.5億港元）。

7間企業估計已向英國繳納7.5億英鎊（約71.4億港元）的企業稅和數碼銷售稅。不過套用這些公司的全球利潤率後，7間企業在英國的總利潤應為148億英鎊（約1,408億港元）。

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如果上述企業未將利潤轉移至海外地區，以英國19%的利率，預計應繳納的稅款為28億英鎊（約266億港元），為目前稅款的超過3倍。

TaxWatch承認由於上市公司報告的數據不足，他們只能粗略估算科企向海外轉移利潤等數據。但該組織指各大科企缺乏透明度，呼籲政府糾正數據披露情況。

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責任編輯：鄭錦玲