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【AI配音】《Cyberpunk 2077》開發商　藉AI重製已故演員聲音　為角色配音

科技 15:19 2023/10/16

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人工智能（AI）除了為人們生活帶來便利，亦成為不少創作團隊復刻經典舊作的工具，早前甚至有團隊複製已故歌手黄家駒唱腔，生成「AI家駒」翻唱流行歌曲。近日，遊戲開發商CD Projekt Red亦證實，利用AI技術重建已故演員Miłogost Reczek的聲音，為其最新的《電馭叛客2077》（Cyberpunk 2077）遊戲角色配音。

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綜合外媒報道，由於波蘭演員Miłogost Reczek曾在波蘭版Cyberpunk 2077遊戲中，為角色 Viktor Vektor配音，故CD Projekt Red有意邀請他在其最新作《電馭叛客2077：自由幻局》中，扮演同一角色。

可惜的是，Miłogost Reczek在2021年、遊戲製作前已離世。最終，CD Projekt Red在得到Reczek家人同意下，與AI語音複製軟件公司Respeecher合作。由另一位演員錄製新台詞，再經AI技術，將相關對白重製成Reczek的聲音。

CD Projekt Red在地化總監Mikołaj Szwed指，有別於為遊戲角色配音人選重新選角，重製Reczek的聲音是為了「向他的精彩表現致敬」，並強調Reczek的家人對該企的做法「非常支持」。

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責任編輯：殷凱怡

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