【青年就業】畢業生期望薪酬達2.5萬元　金融業仍為最熱門選擇

就業一向是畢業生最關注的議題，求職平台CTgoodjobs在第三季度進行了主題為《2023年畢業生薪酬及就業調查》的網絡問卷調查，而其數據顯示多項職場新趨勢。

報告指出，畢業生期望薪酬為月薪24,838元，比去年升約20%，但僱主預期支付的月薪只為17,293元，和畢業生期望薪酬相差7,545元，形成巨大落差。其中，香港教育大學的學生平均期望月薪達28,333元，為各大院校中最高。而僱主則最願意向香港科技大學及香港大學畢業生支付最高薪酬，分別為18,538元和17,991元。

在畢業生所選行業方面，期望投身「銀行/保險/證券/金融」行列的畢業生高達15.6%，為各行中最熱門。其次的則是「政府/公共/公用事業」，佔11.6%。但去年最多人選擇的「資訊科技/電子商務業」則不在三甲內，選擇人數僅8.2%。而畢業生傾向選擇投身大型機構或企業，最多人期望在政府工作，佔8.5%，緊隨其後的是Google（6.0%）、HSBC（3.1%） 及 Apple（2.9%）。

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僱主增招聘信心 仍恐移民潮

另外，僱主在社會復常後，招聘信心增至平均5.9分，比去年上升0.28分。而65%僱主有意有未來半年招聘畢業生，惟有同樣佔比的僱主擔心薪酬和福利未能吸引畢業生選擇其公司。過半（50.2%）僱主擔心年輕人移民及61.3%憂慮本地人才短缺。

香港經濟日報集團執行董事兼公司秘書及財務主管王清認為，政府的「搶人才」計劃，有助刺激本地就業。而僱主亦要多了解員工心態，制定合適策略，吸引人才。

責任編輯：歐朗欣

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