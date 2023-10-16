  • 28°C
香港時間 : 20231016日 (週一) 15:50
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【以巴戰爭】麥當勞贈以軍免費餐點 恐遭阿拉伯民眾抵制

環球社會熱點 14:15 2023/10/16

分享：

分享：

連鎖快餐店麥當勞（McDonald’s）的以色列分公司宣布，向以色列國防軍（IDF）免費供應大量餐點。但大量阿拉伯國家的民眾不滿麥當勞牽涉戰爭，更呼籲各地抵制麥當勞。

【以巴戰爭】巴人主席譴責哈馬斯襲擊 自治政府突收回言論 【下一頁】

麥當勞以色列分公司於社交媒體Instagram用希伯來語發文，指麥當勞已向IDF、警隊、醫院、救援部隊及平民捐贈數以萬份餐點，之後會每日繼續向全國各地的部隊捐贈數千份餐點。

點擊圖片放大
+3
+2

麥當勞更透露有開設5個分支機構，專門向以色列安全部隊捐贈餐點和提供援助，並計劃每天供應4,000份餐點。

而根據上周四（12日）的數據，麥當勞已向IDF和周邊地區的以色列居民捐贈1.2萬份餐點。

【以巴戰爭】聯合國警告中東陷深淵邊緣 加沙醫院將斷電 【下一頁】

但此舉引起大量阿拉伯民眾的嚴厲批評，有網民直斥麥當勞的行為噁心，指以色列中斷加沙（Gaza）的糧食、水和電力供應，而麥當勞卻為以軍提供免費餐點。

有網民形容繼續支持牽涉戰爭的企業是錯誤行為，尤其戰爭涉及無辜生命的損失，呼籲各界杯葛麥當勞。

事件持續發酵，麥當勞位於卡塔爾、阿曼（Oman）、科威特、阿聯酋和土耳其的分公司，都紛紛發表聲明支持加沙，而巴基斯坦分公司則出聲明強調不牽涉政治議題。

緊貼地緣政治變化，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：鄭錦玲

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【以巴戰爭】巴人主席譴責哈馬斯襲擊 自治政府突收回言論
今日
【以巴戰爭】巴人主席譴責哈馬斯襲擊 自治政府突收回言論
【以巴戰爭】聯合國警告中東陷深淵邊緣 加沙醫院將斷電
今日
【以巴戰爭】聯合國警告中東陷深淵邊緣 加沙醫院將斷電
Pizza店遭以軍夷平 廣告用哈馬斯擄人質P圖「抽水」
今日
Pizza店遭以軍夷平 廣告用哈馬斯擄人質P圖「抽水」
【以巴戰爭】穆斯林男童遭美老翁26刀刺死 母同被刺傷
今日
【以巴戰爭】穆斯林男童遭美老翁26刀刺死 母同被刺傷
【以巴戰爭】拜登表明剷除哈馬斯 以表明無意佔領加沙（第二版）
今日
【以巴戰爭】拜登表明剷除哈馬斯 以表明無意佔領加沙（第二版）

你可能感興趣

【以巴戰爭】巴人主席譴責哈馬斯襲擊 自治政府突收回言論
今日 13:40
【以巴戰爭】巴人主席譴責哈馬斯襲擊 自治政府突收回言論
【以巴戰爭】聯合國警告中東陷深淵邊緣 加沙醫院將斷電
今日 13:00
【以巴戰爭】聯合國警告中東陷深淵邊緣 加沙醫院將斷電
Pizza店遭以軍夷平 廣告用哈馬斯擄人質P圖「抽水」
今日 12:13
Pizza店遭以軍夷平 廣告用哈馬斯擄人質P圖「抽水」
地緣政治 網絡熱話 戰爭 加沙 巴基斯坦 以色列 阿聯酋 麥當勞 快餐店

上一篇文章

【以巴戰爭】拜登表明剷除哈馬斯 以表明無意佔領加沙（第二版）

下一篇文章

【以巴戰爭】巴人主席譴責哈馬斯襲擊 自治政府突收回言論
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款