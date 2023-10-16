【以巴戰爭】麥當勞贈以軍免費餐點 恐遭阿拉伯民眾抵制

連鎖快餐店麥當勞（McDonald’s）的以色列分公司宣布，向以色列國防軍（IDF）免費供應大量餐點。但大量阿拉伯國家的民眾不滿麥當勞牽涉戰爭，更呼籲各地抵制麥當勞。

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麥當勞以色列分公司於社交媒體Instagram用希伯來語發文，指麥當勞已向IDF、警隊、醫院、救援部隊及平民捐贈數以萬份餐點，之後會每日繼續向全國各地的部隊捐贈數千份餐點。

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麥當勞更透露有開設5個分支機構，專門向以色列安全部隊捐贈餐點和提供援助，並計劃每天供應4,000份餐點。

而根據上周四（12日）的數據，麥當勞已向IDF和周邊地區的以色列居民捐贈1.2萬份餐點。

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但此舉引起大量阿拉伯民眾的嚴厲批評，有網民直斥麥當勞的行為噁心，指以色列中斷加沙（Gaza）的糧食、水和電力供應，而麥當勞卻為以軍提供免費餐點。

有網民形容繼續支持牽涉戰爭的企業是錯誤行為，尤其戰爭涉及無辜生命的損失，呼籲各界杯葛麥當勞。

事件持續發酵，麥當勞位於卡塔爾、阿曼（Oman）、科威特、阿聯酋和土耳其的分公司，都紛紛發表聲明支持加沙，而巴基斯坦分公司則出聲明強調不牽涉政治議題。

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責任編輯：鄭錦玲