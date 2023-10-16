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【以巴戰爭】巴人主席譴責哈馬斯襲擊 自治政府突收回言論

環球政治 13:40 2023/10/16

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巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmoud Abbas）首次公開批評激進武裝組織哈馬斯（Hamas），譴責組織突襲以色列並造成大量平民死傷。然而，自治政府其後突然收回阿巴斯的譴責言論。

【以巴戰爭】聯合國警告中東陷深淵邊緣 加沙醫院將斷電 【下一頁】

巴勒斯坦官方媒體Wafa周日（15日）公布，阿巴斯與委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolas Maduro）通話時曾表明，自治政府與哈馬斯無關係，後者的所有行動不代表巴勒斯坦人民。今次為阿巴斯在突襲後，首次公開批評哈馬斯。

不過，Wafa同日突然收回阿巴斯對哈馬斯的譴責，改為只有自治政府決策才是巴勒斯坦民眾唯一合法代表，而非任何其他組織。

Pizza店遭以軍夷平 廣告用哈馬斯擄人質P圖「抽水」 【下一頁】

委內瑞拉外交部則表示，馬杜羅與阿巴斯商討加沙走廊（Gaza Strip）的惡劣狀況。馬杜羅重申對巴勒斯坦自治政府及民眾的無條件支持，未來數日將提供30噸人道物資予巴勒斯坦民眾。

委內瑞拉外交部聲明亦指出，馬杜羅與阿巴斯同意要求立即停火，建立人道協助走廊，以及恢復「國際合法性」。

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責任編輯：吳漢培

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