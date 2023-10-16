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【薪酬調查】香港打工仔2023年平均加薪3.8%　邊行跑贏大市？

商業 13:06 2023/10/16

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香港人力資源管理學會會長孔于人（右）認為，受環球經濟影響下，本港營商氣氛趨向保守，因此加薪幅度相較溫和。（梁偉榮攝）

臨近年底，相信香港打工仔最關注的，莫過於是加薪及花紅發放的情況。今年香港步入後疫情時期，全面正式通關，經濟理應逐步復甦，而到底打工仔的加薪幅度和花紅，又會否有所提升？香港人力資源管理學會（下稱學會）今（16日）發布「2023年薪酬趨勢調查」則顯示，本港僱員的平均加薪幅度為3.8%，學會會長坦言：「加薪情況相較溫和。」

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學會近日聯同中智公司分別進行「2023年薪酬調查」，在今年首三季期間收集數據，訪問209間香港企業、131,350位員工，以及384間大灣區企業、155,904位僱員，旨在了解香港及大灣區企業的薪酬調整和花紅發放的趨勢。

數據顯示，2023年香港打工仔整體平均基本薪酬調整為3.8%（加權平均數），惟扣除2023年1月至8月的綜合消費物價指數升幅1.8%後，實際基本薪酬調整為2.0%。

香港人力資源管理學會會長孔于人表示，受環球經濟影響下，本港營商氣氛趨向保守，因此加薪幅度相較溫和。同時，由於香港經濟復甦速度並不如預期，預計來年僱主對於薪酬調整的態度會更為慎重，他引述報告稱，目前仍有35%受訪香港機構未決定明年會否加薪，與去年同期的12%有所提升。不過，受訪企業仍展望2024年平均加薪幅度為4.1%。

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「醫療及保健業」、「物流及運輸業」　成加薪榜首

至於行業加薪情況方面，「醫療及保健業」和「物流及運輸業」分別位於加薪排行榜榜首，年度基本薪金調整均為4.3%。孔于人解釋，不論疫情前後，市民大眾對健康保健服務的關注和需求已有所增加，加上醫療業界人手短缺的問題，僱主都會考慮在薪酬調整時，提出比勞動市場平均要高的數字；而物流及運輸業則是受供應鏈問題的影響，需要處理物流和運輸的人手有所增加，僱主要搶人手，就要提高薪酬。第三名則為建築、工程及建造業（4.2%），「未來幾年香港踏入建造業高峰期，多項大型基建及工程即將上馬，長期人手不足的建造業，也必須調整薪金。」

而薪金調整末三位，則為「製造業」（2.6%）、「會計及專業服務業」（2.9%）、以及「社會服務、非政府組織、非牟利/慈善機構、教育」（3.1%）。

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花紅低於去年　或歸咎大市未向好

而花紅發放方面，有41.8%機構表示調查期間設有固定花紅制度，而獲發放固定花紅的僱員中，平均金額是1.04個月基本薪酬，低於去年調查錄得的1.09個月。

另外，有91.7%的機構表示設有非固定花紅，符合資格並獲發非固定花紅的僱員中，平均金額1.3個月基本薪酬，同樣低於去年調查錄得的1.57個月。

孔于人認為，花紅之所以較往年低，或許是企業預計復常後大市將向好，但可惜情況未如預期，因此達到的業績與當初訂立的目標有落差，導致花紅較少。此外，也有機會是企業將資金成本，分散投資於其他地方，例如設立更好的系統予員工可進行混合工作、舉辦不同活動提升員工工作與生活平衡，來留住人才，所以花紅資金有所下調。

記者：曾曉汶

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