【新股IPO】極兔速遞1519首日招股　孖展認購約1.2億（不斷更新）

▲ 極兔速遞IPO認購情況不斷更新

東南亞速遞龍頭極兔速遞 （新上市編號：01519） 10月16日至19日（星期一至四）公開招股，每股發售價定價12元，預計集資額為39.19億元。雖然極兔速遞未能挑戰今年港股新股集資王，但仍屬今年較罕見的大型新股，招股表現成為今年新股旺季的指標。綜合不同券商資料，截至周一晚上8時半，極兔速遞暫錄1.22億元孖展認購，相當於公開發售部分3.92億元的31.12%。

各券商中，富途證券錄8600萬元孖展認購。極兔速遞今次招股，除了大型國際投行參與賬簿管理，部分以散戶為主的中資互聯網券商如富途、老虎證券、華盛證券都有參與聯席賬簿管理人、牽頭經辦人。

極兔速遞今次香港IPO，已獲基石投資者認購約2億美元股份，相當於集資規模的40%，當中包括順豐控股（深：002352）、淡馬錫、騰訊 （00700） 、高瓴、博裕加碼投資。

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