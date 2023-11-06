【C.E.O.財策精英】 宏利高級財富管理經理吳嘉琪 Big 4會計顧問轉型財策師 鑽研個案自我增值

在加入宏利大家庭前，宏利高級財富管理經理吳嘉琪（Lydia）曾於四大會計師行（Big4）任職會計顧問，在機緣巧合下結識了宏利高級分組經理梁佩瑜（Yumi），讓她明白到理財策劃專業才是自己真正追求的目標，故毅然放下耕耘了6年的高薪厚職，於2018年透過「宏利C.E.O.計劃」於財策行業重新出發。目標清晰的Lydia致力向着業界精英指標的百萬圓桌會會員資格（MDRT, Million Dollar Round Table）的目標進發。憑着其強大的行動力，Lydia已連續4年獲得MDRT榮譽以及2020年「IDA國際龍獎 – 傑出業務銅龍獎」的業界獎項。

Lydia坦言以前沒想過會從事理財策劃行業，但入行後卻感覺開啟了一片新天地：「財策行業的工作猶如經營着自己的生意，多勞多得，收入沒有上限，工作時間既彈性，又可以建立自己的團隊，讓我發揮強項。而且我喜歡幫朋友，當時一心想嘗試新事物，所以覺得這是一個難得的好機會。」

Lydia於美國就讀大學時修讀金融學，所以畢業後便成為會計顧問。雖然兩份工作同樣是跟數字打交道，但對Lydia來說卻有着不同的意義。「財策行業不只是銷售，更是為個人、家庭及企業服務。參加『宏利C.E.O.計劃』是一個很好的起步點，一系列培訓課程讓我得益不少，尤其關於產品特點、實戰經驗以至醫療知識等都對我很有幫助。」

以人為本 憑實力屢獲佳績

當時雖然已有高薪厚職的工作，但Lydia決心跳出舒適圈，除了覺得「宏利C.E.O.計劃」吸引，她還看到財策行業的龐大機遇。她分享成功之道時表示，最重要是與客戶坦誠相對，不要怕吃虧，要放下「以自身利益為目標」的心態。「不能以自身利益為目標，因為客戶會感受得到。我的客戶基本上都有一定的人生經歷，所以我會站在他們的角度出發，在跟客戶溝通時我會如實反映他們的財務分析結果。因為我為人比較理性，利與弊我也會一一陳述出來。作為一個財策顧問，最重要的是為客戶提供合適的方案，不能以利益為先。所以我一直抱持着『以人為本』的信念，因為客戶能感受到你是用心幫助他們。」

這份信念不單為Lydia帶來亮麗業績，讓她連續4年獲得MDRT以及2020年「IDA國際龍獎 – 傑出業務銅龍獎」的榮譽，甚至於今年首6個月内已完成MDRT，為職業生涯增添榮譽。獲得今天的成就，她表示在初入行時幸得上綫經理Yumi的幫助，經常陪她見客，在對方協助下才能逐步建立起客戶群。

Lydia的認真和積極上進表現，令Yumi對她讚賞有加：「她會抱着專業態度對待每一個客戶，包括個人客戶、家庭客戶及企業客戶。Lydia的能量指數極高、自主性強，每天安排4至5個見客會議，排得密密麻麻，晚上又會因為準備客戶的文件而經常工作到凌晨。由於我們合作非常緊密，所以每天由早到晚，差不多24小時聯絡，有時感覺關係如同家人般親切。」

▲ Yumi（右）對Lydia的認真態度和專業表現讚不絕口，二人合作非常緊密，成為職場好搭檔。

持續學習 與同業共享資源及經驗

Lydia入行5年來持續學習，由於財務策劃的範圍很廣，為了提供最專業的意見，她每天都會了解最新的行業及市場狀況資訊。有競爭才有進步，Lydia直言不怕遇上強勁對手，反而會遇強愈強，因為她知道從中可以「取長補短」，汲取對方的長處，填補自己的不足。她也喜歡進行個案研究：「每一個客戶及其家庭的財務狀況也不一樣，因此我很喜歡做諮詢服務，這樣我可以從中學習，如果有些客戶已經有自己的顧問，我也可以從他們身上學習，例如研究他們為客戶準備的方案。我在舊公司學習到分享的重要性，雖然有一套屬於自己的知識是重要的資產，但接觸這個行業久了，啟發了我對共享資源的認知，這是很重要的，可以為客戶提供最好的服務，令他們獲得最高的利益。」

過去Lydia專注提供諮詢服務，現在希望可以更上一層，建立自己的團隊。Lydia稱：「很多香港市民工作模式都是朝九晚五，缺少時間與家人或朋友見面，要擁有優質的生活質素不容易，Lydia希望透過理財策劃平台，讓身邊更多人可以擁有自主的事業及生活，實現人生夢想，享受事情、享受生活、享受人生。」

她的最終目標是帶領團隊建立起有如企業般的系統架構。「要實現這個目標是有些難度，但這視乎自己如何執行。」目標明確又堅定，相信不久的將來，Lydia一定能夠實現所想。

▲ Lydia經常進行客戶個案研究，從中學習，令客戶獲得最高的利益。

（特約）