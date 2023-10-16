【美股開市】觀望中東局勢美債息升穿4.7厘　業績期道指升233點　納指升0.5%（不斷更新）

以色列對加沙走廊進行空襲已踏入第 10 天，切斷了200萬人的食水及電力供應，各界爭取時間斡旋，拜登指以色列重新佔領加沙是錯誤，並取消前往科羅拉多州參加「國家安全會議」，傳出將訪問以色列，拜登稱巴勒斯坦激進組織哈馬斯應該被徹底消滅，但必須有一條通往巴勒斯坦國的道路。

以色列內塔尼亞湖指，現時沒有以停火及人道主義援助，以換取釋放外國人。

對於戰事擴大的可能性，伊朗外交部長Hossein Amirabdollahian在X（前身為推特）上表示，「戰事擴大正在接近不可避免的階段」。

美國財政部長耶倫受訪時表示，美債息率仍然可控，但預期利率可能會持續處於高位，同時堅稱美國經濟形勢良好，財政狀況也並非無法解決，但會對此加以關注。

美股開市造好，道指升233點，納指升70點或0.5%。美債息再度上揚，暫報4.71厘，升穿4.7厘關；美滙指數偏軟，暫報106.38。

美國今日將會公布10月紐約聯儲製造業指數。本周季績焦點除美銀（美︰BAC）、高盛（美︰GS）及摩根士丹利（美︰MS）等銀行股外，市場亦聚焦周三收市後Tesla（美︰TSLA；特斯拉）公布第三季業績。

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即市走勢︰

【21：30】美債息升穿4.7厘 道指升233點 納指升0.5%。

【18：35】美債息撲4.7厘 道指期貨升120點 納指期貨反覆

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【12：34】道指期貨升24點，報33851點，標指期貨升8點，報4365點，納指期貨升38點，報15159點。

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【07：30】美股上周五個別發展，科技股沽壓較大， 納指曾急挫1.6%，美債息回落， 以巴緊張局勢升級，資金避險債市及金市，道指曾升326點，其後轉跌， 尾市靠穩，收升39點或0.1%， 報33670點， 納指跌166點或1.2%， 報13407點，標指跌21點或0.5%， 報4327點。

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責任編輯︰梁浩碩