  • 25°C
香港時間 : 20231017日 (週二) 19:25
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美股盤前】美零售銷售數據公布前　美債息升穿4.75厘　道指期貨偏軟跌90點（不斷更新）

股市 18:45 2023/10/17

分享：

分享：

地緣政治局勢稍為降溫，美債息再度重拾升勢，最新升穿4.75厘關，暫報4.761厘。T. Rowe Price Associates， Inc.的投資組合經理Scott Solomon稱，當孳息曲線嚴重倒掛，然後回到更正常的曲線時，從歷史上看這是購買債券的最佳時機。然而該行仍然擔心債息有上升風險，因美國仍有大量供應。

除美債息回升外，美滙指數同樣走強，暫報106.36，升0.1%。

美股期貨周二於盤前回軟，道指期貨跌90點，納指期貨跌41點或0.3%。美國今日將會公布9月零售銷售及核心零售銷售數據、9月工業生產指數、8月商業庫存、10月NAHB房產市場指數。

港股、ADR市況不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

即市走勢︰

【18：45】美零售銷售數據公布前 美債息升穿4.75厘 道指期貨偏軟跌90點

【17：56】【澳洲加息】澳洲央行10月曾考慮加息　會議紀要：理事會對通脹回歸目標慢於預期容忍度較低

【17：43】【可持續發展】安聯投資：ISSB準則可推動亞洲可持續發展報告標準化　2024年可持續投資料圍繞5大主題

【17：13】【央行會議】金管局、國際清算行11月底香港舉行高級別會議　雲集全球央行行長

【12：10】道指期貨跌34點，報34100點，標指期貨跌5點，報4395點，納指期貨跌18點，報15270點。

【10：33】【美股走勢】瑞銀：押後標普500指數4700點目標至明年底才出現　因預期利率會在高位維持更長時間

【08：00】【儲局官員】哈克：高利率令小企業陷困境、買家無法置業

【04：02】【蘋果AAPL】蘋果CEO庫克成都現身　時隔7月再訪華

開市追揸沽
【開市追揸沽】內地持續救市港股點行？京東創新低怎部署？

====以下為11月16日美股市況====

以色列對加沙走廊進行空襲已踏入第 10 天，美國似乎轉為降低局勢緊張發展，布林肯加緊在中東斡旋，美國總統拜登取消前往科羅拉多州參加「國家安全會議」，傳出將訪問以色列，拜登指以色列重新佔領加沙是錯誤，巴勒斯坦激進組織哈馬斯應該被徹底消滅，但必須有一條通往巴勒斯坦國的道路，力求遏制戰爭擴大，刺激股市大升。

即睇美股收市：

點擊圖片放大
+7
+6

道指曾漲418點，截至今晨4時（即收市），道指升314點，報33984點；標指升45點，報4373點；納指升160點或1.2%，報13567點。焦點股方面，英偉達（美：NVDA）反覆升1.39%；有報告顯示內地iPhone銷情欠佳，拖累蘋果（美：AAPL）跌不足1%。

避險降溫，美債息再度上揚，暫報4.712厘，美滙指數偏軟，暫報106.21。

哈馬斯轄下派別「卡桑旅」發動火箭攻擊，向耶路撒冷和特拉維夫方向發動密集火箭攻擊，以色列議會冬季會議開幕式中斷，與會者緊急撤離現場避難。對於戰事擴大的可能性，伊朗外交部長Hossein Amirabdollahian在X（前身為推特）上表示，「戰事擴大正在接近不可避免的階段」。

美國財政部長耶倫受訪時表示，華府與歐盟仍視支援烏克蘭為最優先工作，將尋求美國國會同意，繼續撥款援助烏克蘭 ；同時尋求援助以色列。

耶倫稱，美債息率仍然可控，但預期利率可能會持續處於高位，同時堅稱美國經濟形勢良好，財政狀況也並非無法解決，但會對此加以關注。

芝加哥聯儲銀行總裁古爾斯比（Austan Goolsbee）認為，美國通脹正在下行，但租金與房屋成本出現反彈，情況令人關注。
費城聯儲銀行總裁哈克（Patrick Harker）認為，聯儲局利率可在現水平維持不變，但高利率可能要維持一段時間，目前無法確定何時減息。

美國今日將會公布10月紐約聯儲製造業指數。本周季績焦點除美銀（美︰BAC）、高盛（美︰GS）及摩根士丹利（美︰MS）等銀行股外，市場亦聚焦周三收市後Tesla（美︰TSLA；特斯拉）公布第三季業績。

港股市況不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

分析文章︰

【分析】美國通脹數據為何跌唔落？

【分析】為何以巴衝突難對金融市場構成重大影響？

焦點新聞︰

【美股一周前瞻】市場聚焦銀行股及Tesla季績　關注鮑威爾周五公開場合發言

點擊圖片放大

即市走勢︰

【23：05】美遏制戰爭擴大 道指大升逾400點 納指升1.2%

【21：30】美債息升穿4.7厘 道指升233點 納指升0.5%。

【18：35】美債息撲4.7厘 道指期貨升120點 納指期貨反覆

【17：15】【收購曼聯】卡塔爾財團退出　英富商Jim Ratcliffe據報斥15億美元收購曼聯25%股權　曼聯盤前跌一成

【17：15】【美股焦點】Lululemon周三納入標指成分股　取代動視暴雪　盤前升5%

【12：46】【投資銀行】南韓金融監督院：兩香港投行涉無貨沽空、或面臨創紀錄罰款　韓媒揭涉法巴、滙豐

【12：34】道指期貨升24點，報33851點，標指期貨升8點，報4365點，納指期貨升38點，報15159點。

【10：49】【芯片大戰】美國傳更新AI芯片出口中國管制　防止企業規避出售限制

【07：30】【以巴衝突】橋水達里奧：世界大戰爆發機率升至50%

【07：30】美股上周五個別發展，科技股沽壓較大， 納指曾急挫1.6%，美債息回落， 以巴緊張局勢升級，資金避險債市及金市，道指曾升326點，其後轉跌， 尾市靠穩，收升39點或0.1%， 報33670點， 納指跌166點或1.2%， 報13407點，標指跌21點或0.5%， 報4327點。

即睇美股收市︰

點擊圖片放大
+7
+6

美股上周動態，詳情請看︰【美股收市】以巴緊張局勢升級　美債息回落　道指升39點 納指跌1.2% 油價急漲逾5%（不斷更新）

 

責任編輯︰梁浩碩

美股 ADR 港股 期貨 標準普爾500指數 道瓊斯工業平均指數 納斯達克綜合指數
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【日本旅遊】香港航空12.18起開通直航往返香港和函館及米子的航班　每周各營運4班（附航班時間）

下一篇文章

【體育用品股】 安踏目標未來三年FILA流水達500億　兩品牌有潛力成百億品牌？
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款