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【美股期貨】道指期貨升24點 納指期貨升0.3%（不斷更新）
美股期貨周一於亞洲時段靠穩，道指期貨升24點，納指期貨升38點或0.3%。美國今日將會公布10月紐約聯儲製造業指數。本周季績焦點除美銀（美︰BAC）、高盛（美︰GS）及摩根士丹利（美︰MS）等銀行股外，市場亦聚焦周三收市後Tesla（美︰TSLA；特斯拉）公布第三季業績。
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分析文章︰
焦點新聞︰
【美股一周前瞻】市場聚焦銀行股及Tesla季績 關注鮑威爾周五公開場合發言
即市走勢︰
【12：34】道指期貨升24點，報33851點，標指期貨升8點，報4365點，納指期貨升38點，報15159點。
【10：49】【芯片大戰】美國傳更新AI芯片出口中國管制 防止企業規避出售限制
【07：30】【以巴衝突】橋水達里奧：世界大戰爆發機率升至50%
【07：30】美股上周五個別發展，科技股沽壓較大， 納指曾急挫1.6%，美債息回落， 以巴緊張局勢升級，資金避險債市及金市，道指曾升326點，其後轉跌， 尾市靠穩，收升39點或0.1%， 報33670點， 納指跌166點或1.2%， 報13407點，標指跌21點或0.5%， 報4327點。
即睇美股收市︰
美股上周動態，詳情請看︰【美股收市】以巴緊張局勢升級 美債息回落 道指升39點 納指跌1.2% 油價急漲逾5%（不斷更新）
責任編輯︰梁浩碩