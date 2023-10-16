【美股期貨】道指期貨升24點　納指期貨升0.3%（不斷更新）

美股期貨周一於亞洲時段靠穩，道指期貨升24點，納指期貨升38點或0.3%。美國今日將會公布10月紐約聯儲製造業指數。本周季績焦點除美銀（美︰BAC）、高盛（美︰GS）及摩根士丹利（美︰MS）等銀行股外，市場亦聚焦周三收市後Tesla（美︰TSLA；特斯拉）公布第三季業績。

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【分析】美國通脹數據為何跌唔落？

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【美股一周前瞻】市場聚焦銀行股及Tesla季績 關注鮑威爾周五公開場合發言

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即市走勢︰

【12：34】道指期貨升24點，報33851點，標指期貨升8點，報4365點，納指期貨升38點，報15159點。

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【07：30】【以巴衝突】橋水達里奧：世界大戰爆發機率升至50%

【07：30】美股上周五個別發展，科技股沽壓較大， 納指曾急挫1.6%，美債息回落， 以巴緊張局勢升級，資金避險債市及金市，道指曾升326點，其後轉跌， 尾市靠穩，收升39點或0.1%， 報33670點， 納指跌166點或1.2%， 報13407點，標指跌21點或0.5%， 報4327點。

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責任編輯︰梁浩碩