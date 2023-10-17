【美股期貨】美零售銷售數據公布前　道指期貨偏軟跌34點（不斷更新）

美股期貨周二於亞洲時段回軟，道指期貨跌34點，納指期貨跌18點。美國今日將會公布9月零售銷售及核心零售銷售數據、9月工業生產指數、8月商業庫存、10月NAHB房產市場指數。

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即市走勢︰

【12：10】道指期貨跌34點，報34100點，標指期貨跌5點，報4395點，納指期貨跌18點，報15270點。

【10：33】【美股走勢】瑞銀：押後標普500指數4700點目標至明年底才出現 因預期利率會在高位維持更長時間

【08：00】【儲局官員】哈克：高利率令小企業陷困境、買家無法置業

【04：02】【蘋果AAPL】蘋果CEO庫克成都現身 時隔7月再訪華

====以下為11月16日美股市況====

以色列對加沙走廊進行空襲已踏入第 10 天，美國似乎轉為降低局勢緊張發展，布林肯加緊在中東斡旋，美國總統拜登取消前往科羅拉多州參加「國家安全會議」，傳出將訪問以色列，拜登指以色列重新佔領加沙是錯誤，巴勒斯坦激進組織哈馬斯應該被徹底消滅，但必須有一條通往巴勒斯坦國的道路，力求遏制戰爭擴大，刺激股市大升。

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道指曾漲418點，截至今晨4時（即收市），道指升314點，報33984點；標指升45點，報4373點；納指升160點或1.2%，報13567點。焦點股方面，英偉達（美：NVDA）反覆升1.39%；有報告顯示內地iPhone銷情欠佳，拖累蘋果（美：AAPL）跌不足1%。

避險降溫，美債息再度上揚，暫報4.712厘，美滙指數偏軟，暫報106.21。

哈馬斯轄下派別「卡桑旅」發動火箭攻擊，向耶路撒冷和特拉維夫方向發動密集火箭攻擊，以色列議會冬季會議開幕式中斷，與會者緊急撤離現場避難。對於戰事擴大的可能性，伊朗外交部長Hossein Amirabdollahian在X（前身為推特）上表示，「戰事擴大正在接近不可避免的階段」。

美國財政部長耶倫受訪時表示，華府與歐盟仍視支援烏克蘭為最優先工作，將尋求美國國會同意，繼續撥款援助烏克蘭 ；同時尋求援助以色列。

耶倫稱，美債息率仍然可控，但預期利率可能會持續處於高位，同時堅稱美國經濟形勢良好，財政狀況也並非無法解決，但會對此加以關注。

芝加哥聯儲銀行總裁古爾斯比（Austan Goolsbee）認為，美國通脹正在下行，但租金與房屋成本出現反彈，情況令人關注。

費城聯儲銀行總裁哈克（Patrick Harker）認為，聯儲局利率可在現水平維持不變，但高利率可能要維持一段時間，目前無法確定何時減息。

美國今日將會公布10月紐約聯儲製造業指數。本周季績焦點除美銀（美︰BAC）、高盛（美︰GS）及摩根士丹利（美︰MS）等銀行股外，市場亦聚焦周三收市後Tesla（美︰TSLA；特斯拉）公布第三季業績。

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即市走勢︰

【23：05】美遏制戰爭擴大 道指大升逾400點 納指升1.2%

【21：30】美債息升穿4.7厘 道指升233點 納指升0.5%。

【18：35】美債息撲4.7厘 道指期貨升120點 納指期貨反覆

【17：15】【收購曼聯】卡塔爾財團退出 英富商Jim Ratcliffe據報斥15億美元收購曼聯25%股權 曼聯盤前跌一成

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【12：46】【投資銀行】南韓金融監督院：兩香港投行涉無貨沽空、或面臨創紀錄罰款 韓媒揭涉法巴、滙豐

【12：34】道指期貨升24點，報33851點，標指期貨升8點，報4365點，納指期貨升38點，報15159點。

【10：49】【芯片大戰】美國傳更新AI芯片出口中國管制 防止企業規避出售限制

【07：30】【以巴衝突】橋水達里奧：世界大戰爆發機率升至50%

【07：30】美股上周五個別發展，科技股沽壓較大， 納指曾急挫1.6%，美債息回落， 以巴緊張局勢升級，資金避險債市及金市，道指曾升326點，其後轉跌， 尾市靠穩，收升39點或0.1%， 報33670點， 納指跌166點或1.2%， 報13407點，標指跌21點或0.5%， 報4327點。

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美股上周動態，詳情請看︰【美股收市】以巴緊張局勢升級 美債息回落 道指升39點 納指跌1.2% 油價急漲逾5%（不斷更新）

責任編輯︰梁浩碩