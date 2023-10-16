【美股期貨】美債息撲4.7厘　道指期貨升120點　納指期貨反覆（不斷更新）

以巴局勢持續緊張，推升石油及黃金等商品價格，但景順亞太區（日本除外）環球市場策略師趙耀庭認為，歷史上軍事衝突並不會影響金融市場的長線發展。該行指，雖然衝突擴大並非沒有可能，但這不是基本情境。市場估計，是次衝突不太可能對金融市場構成重大影響，石油價格亦不太可能持續升至每桶100美元以上。並提到以往的六次衝突中，有五次市場於衝突初期經歷大幅下跌，但隨後一年便錄得反彈。

美債息再度上揚，暫報4.687厘，撲4.7厘關；美滙指數反覆，暫報106.45。

美股期貨周一於亞洲時段靠穩，道指期貨升120點，納指期貨微跌2點。美國今日將會公布10月紐約聯儲製造業指數。本周季績焦點除美銀（美︰BAC）、高盛（美︰GS）及摩根士丹利（美︰MS）等銀行股外，市場亦聚焦周三收市後Tesla（美︰TSLA；特斯拉）公布第三季業績。

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即市走勢︰

【18：35】美債息撲4.7厘 道指期貨升120點 納指期貨反覆

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【12：46】【投資銀行】南韓金融監督院：兩香港投行涉無貨沽空、或面臨創紀錄罰款 韓媒揭涉法巴、滙豐

【12：34】道指期貨升24點，報33851點，標指期貨升8點，報4365點，納指期貨升38點，報15159點。

【10：49】【芯片大戰】美國傳更新AI芯片出口中國管制 防止企業規避出售限制

【07：30】【以巴衝突】橋水達里奧：世界大戰爆發機率升至50%

【07：30】美股上周五個別發展，科技股沽壓較大， 納指曾急挫1.6%，美債息回落， 以巴緊張局勢升級，資金避險債市及金市，道指曾升326點，其後轉跌， 尾市靠穩，收升39點或0.1%， 報33670點， 納指跌166點或1.2%， 報13407點，標指跌21點或0.5%， 報4327點。

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責任編輯︰梁浩碩