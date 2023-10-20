  • 25°C
香港時間 : 20231020日 (週五) 06:01
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美股收市】鮑威爾稱通脹仍高 長債息撲5厘 道指跌250點 Tesla瀉9%

股市 05:26 2023/10/20

分享：

分享：

美國聯儲局主席鮑威爾表示， 美國通脹仍然太高，可能需要通過放慢經濟增速來拉低通脹， 考慮到目前已有的加息和風險，聯邦公開市場委員會正在謹慎地推進加息步伐，經濟強勁的額外證據可能支持進一步加息。他稱利率可能未夠高，維持的時間不夠長 ； 證據表明，當前的政策並不是太緊。

即睇美股收市：

點擊圖片放大
+8
+7

鮑威爾還指出，由於長期債券收益率上升，金融狀況趨緊，並指金融狀況的持續變化可能會對貨幣政策路徑產生影響。通脹率重返2%可能需要一段時期的低於趨勢增長，勞動力市場狀況進一步軟化。鮑威爾發表講話後， 美滙指數一度失守106關， 美10年期債息亦短暫回軟。

市場憂慮聯儲局再加息 ，美股反覆波動，鮑威爾講話後道指曾倒升187點，尾段債息再衝高，道指一度倒跌296點，截至今晨4時（即收市），道指跌250點，報33414點；標指跌36點，報4278點；納指跌128點或0.96%，報13186點。長債息報4.987厘；焦點股方面， Tesla（美︰TSLA）公布季績後，股價挫9.3%。
安聯首席經濟顧問埃爾埃利安（Mohamed El-Erian）認為，儲局應減少依賴滯後數據以決定貨幣政策，儲局目前仍以2%為通脹目標是錯誤的做法，這只是局方的幻覺，會導致其貨幣政策出現偏差，產生很大的不確定性。

美國上周首領失業救濟人數跌至19.8萬人，低於預期的21萬及上周21.1萬，前周連續申領失業救濟人數由170.5萬人升至173.4萬人，高於預期的171萬人。美國10月費城聯儲製造業指數為負9，低於預期負7，前值為負13.5。

市場對聯儲局未來數次會議加息的機率升溫，芝商所（CME Fedwatch）最新預期，聯儲局明年1月加息的機率已升至48%。美債息持續上揚，高見4.992厘，迫近5厘關，暫報4.9535厘。但美銀認為，股票市場已逐漸擺脫債券市場波動的影響。該行認為，最近幾周公司債和股票正按照自己的節奏波動，而非追隨美債走勢。是一個相對看好經濟成長的信號，正在提振風險偏好。

該行分析顯示，美國投資級債券利差與10年期國債殖利率之間的20天正相關性已從9月初的53%降至21%。與此同時，國債息率與股票之間的負相關性已經從8月初的85%降至24%。

美國9月二手房屋銷售按月跌2%，市場預期為下降3.7%。以年率計，9月經季節調整後為396萬間，為2010年以來新低，市場預期為389萬間。

港股、ADR市況不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

財經Hot Talk
【財經Hot Talk】香港今年新股集資差過印度　「新股王」要多付幾多承銷費？

即市走勢︰

【01：23】現貨黃金漲幅擴大至11美元，最高報1972.13美元/盎斯，為7月31日以來首次上破1970美元/盎司關口，即市漲超1%。

【01：21】現貨黃金持續走高，上揚5美元至1966.61美元/盎斯，漲幅0.94%。

【01：06】據今日俄羅斯電視台19日報道，埃及一位高級官員證實，拉法口岸將於20日開放，屆時人道主義援助將可以進入加沙地帶。該官員還透露，聯合國秘書長將於10月20日上午抵達拉法口岸，監督20輛援助車輛進入加沙地帶。

【00：06】TRADERX市場分析師MICHAEL BROWN：在鮑威爾一開始講話後，美元出現一些像樣的下跌，可能比人們預期的要多。很明顯，市場在解讀鮑威爾關於金融環境收緊的言論，該言論可能意味著緊縮周期結束。

【00：40】鮑威爾：美債收益率上升，與美國通脹上升的預期無關。

【00：37】美國30年期國債收益率上漲10個基點至5.10厘。

【00：36】當地時間19日，據《以色列時報》援引以色列國防部消息，以色列國防部長加蘭特向加沙地帶邊境的以色列軍隊表示，進攻加沙地帶的命令將很快下達。

【00：34】聯儲局主席鮑威爾：證據表明當前貨幣政策並不過於緊縮， 亦表明美國經濟能夠應對更高的利率。聯儲局的問題在於努力制定正確的政策，以將通脹率降至2%。

【00：25】歐盟重啟對Adobe收購Figma交易的審查，設定2024年2月5日為對這宗交易做出裁決的截止時間。

【00：08】市場資訊：美國掉期互換市場降低對美聯儲再加息一次的預期。

【00：08】非美貨幣走高，歐元兌美元走高60點後回落，現報1.0598，英鎊兌美元短線拉升66點，現報1.2178。

【00：08】美國聯儲局主席鮑威爾表示， 美國通脹仍然太高，可能需要通過放慢經濟增速來拉低通脹， 美滙指數走弱

【00：02】兩年期美債收益率跳水超4個基點，整體轉跌，刷新日低至5.1821厘。

【00：02】美國聯儲局主席鮑威爾：鑑於風險，FOMC迄今謹慎地推進加息，經濟強勁的額外證據可能支持加息。

【23：45】歐股收市下跌， 德股跌0.3%， 法股跌0.6%， 英股跌1.2%， 泛歐STOXX 600指數跌1.2%

【23：41】現貨黃金漲幅達0.5%，報1957.62美元/盎斯。

【22：25】美債息4.95厘 道指跌66點 納指升0.2% Tesla跌8%，Netflix升16%。

【21：30】道指升13點 納指升0.4% Tesla跌5%，Netflix升14%

【20：30】【美國經濟數據】美國上周首領失業救濟人數跌至19.8萬人　低於預期

【18：35】美債息撲5厘 道指期貨跌10點 Tesla盤前跌5%，Netflix盤前升13%

【13：54】【業績｜TSMC】台積電第三季盈利按年跌25%、仍優於預期　首披露3納米制程貢獻

【12：50】【美國制裁】美國財政部再制裁11人、8實體涉伊朗軍事計劃　包括3港企、2內地人、1港人

【12：30】道指期貨跌39點，報33767點，標指期貨跌5點，報4336點，納指期貨跌14點，報15010點。

【11：43】【國際支付】SWIFT：人民幣國際支付份額9月再創新高　美元主導從歷史高位輕微回落

【11：43】【人工智能】ChatGPT開發商OpenAI擬以860億美元估值出售員工持股

【08：55】【美股業績︱NFLX】Netflix用戶增長強勁、月費加價　股價盤後升近13%

【08：30】【儲局官員】沃勒︰儲局可等待、觀察　暗示支持11月繼續暫停加息

【08：10】【減持美債】中國連續5個月減持美國國債　持有規模為09年6月以來最低

【06：45】【芯片大戰】芯片猛人蔣尚義在鴻海：鴻海不追逐最先進芯片技術

【06：22】【TSLA業績】特斯拉季績遜預期　馬斯克講話、股價愈講愈跌　量產Cyber​​truck挑戰巨大

====以下為10月18日美股市況====

美股周三走低，科技股領跌， 原油價格攀升。美國10年期債息創16年新高。市場密切關注地緣政治風險與企業業績。聯儲局褐皮書稱物價繼續溫和上漲，經濟短期前景被大致描述為增速穩定或略顯疲軟。

即睇美股收市：

點擊圖片放大
+9
+8

道指曾跌399點或1.2%，納指亦一度跌1.9%，本港時間今晨4時， 道指收市跌332點或1%， 報33665點，納指跌219點或1.6%， 報13314點， 標指跌58點或1.3%， 報4314點。美滙指數升0.3%， 報106.57。

美債息再度上揚，升穿4.92厘， 尾市略回至4.9064厘。荷蘭光刻機巨頭ASML（美：ASML）業績欠佳，股價曾急瀉5.7%，拖累芯片股再跌，英偉達（美：NVDA）即市一度再跌4.8%， 低見418.25美元， 收市跌約4%。

全球眼光落在加沙城醫院爆炸事件上，醫院爆炸造成500人死亡，全球輿論立即轉向，剛抵達以色列的美國總統拜登指，以色列沒有責任，事件是其他組織所為，以色列軍方否認轟炸醫院，指是巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織火箭彈誤傷。各國及各組織譴責襲擊事件。

由於金融市場預期美國遏止戰事擴大，避險意識下降，但醫院受襲後，不穩定因素增加，拖累資產市場。

金價曾升逾2%，高見每盎斯1962美元 。油價同樣成為資金避風港，布蘭特期油曾漲3.4%， 升抵每桶93美元後回順，紐約期油亦曾升3.7%， 兩油收市升逾1%。

美國聯儲局理事沃勒表示， 如果美國經濟持續走強，可能需要更高的利率；在作出利率決定之前，局方可以等待、觀察和觀望。沃勒謂聯儲局仍有可能再加息一次，是否以及何時加息將完全由數據驅動。

紐約聯儲銀行行長威廉姆斯認為，需要在一段時間內保持緊縮利率；在某個時候降息將是合理的，美聯儲官員的預測顯示明年利率將下降。

聯儲局公布褐皮書， 自9月以來經濟活動幾乎沒有變化，整體物價繼續溫和上漲， 美國經濟短期前景被大致描述為增速穩定或略顯疲軟， 消費支出呈現不穩定態勢，尤其是汽車和一般零售業， 勞動力市場緊張程度繼續緩解。

有「新債王」稱號的DoubleLine行政總裁岡拉克（Jeffrey Gundlach）認為，美元儲備貨幣地位前景端視美國政府能否控制財政開支。岡拉克周三撰文稱，美國利率高企，以及高達33.59萬億美元的國債規模持續上升，將損害美元繼續成為儲備貨幣的地位。

雖然美國近期多項經濟數據向好，但宏利投資管理環球首席經濟師兼策略師Frances Donald認為，市場可能日益憧憬美國經濟軟著陸，但該行仍然認為，當地經濟將在未來六個月陷入輕度至中度衰退。並預期美國國內生產總值將連續兩季錄得負增長，失業率亦會伴隨上升。

該行指，對投資者而言，經濟在未來數月陷入衰退未必是最壞的結果。假設經濟衰退符合標準情境：增長下跌，以及央行減息推動增長大幅反彈。對大部份中長線投資者而言，短期內的創傷通常最劇烈，惟長遠來看，不同資產類別所提供的潛在收益可能是機遇所在。

港股、ADR市況不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

 

即市走勢︰

【04：13】特斯拉盤後抹去早前逾4%跌幅，現漲1.4%。

【04：09】特斯拉（美：TSLA）2023年第三季淨利潤18.53億美元，去年同期32.92億美元，市場預期22.31億美元。

【04：03】納斯達克金龍中國指數初步收跌約2%，成分股中，網易漲0.3%，虎牙跌6.8%，蔚來汽車和陸控跌超7%，嘉楠科技跌8.8%，小鵬汽車跌10.3%，盛豐物流跌18.8%。

【03：33】Meta Platforms CEO扎克伯格：將在Facebook和Messenger上加入廣播頻道。

【03：14】美國上訴法院重啟受理Meta Platforms投資者，就數據收集醜聞對該公司提起的訴訟。

【03：11】SpaceX CEO在美國參議院聽證會上表示，很難確定星艦何時能夠準備好登月。

【02：53】福特汽車：根據針對SUV和卡車製造商的更嚴格的燃油經濟性標準，公司將在2027年至2032年面臨10億美元的罰款。

【02：53】亞馬遜創始人貝佐斯持股的數字追蹤公司Convoy停止接單， 公司正在取消現存訂單的發貨安排。目前，還不清楚Convoy是否打算宣佈出售公司、破產、還是其他行動。

【02：33】紐約11月原油期貨收漲1.66美元，漲幅1.92%，報88.32美元/桶。布蘭特12月原油期貨收漲1.60美元，漲幅1.78%，報91.50美元/桶。

【02：32】紐約12月黃金期貨收漲1.68%，報1968.30美元/盎斯。 2月黃金期貨收漲1.67%，報1988.10美元/盎斯。

【02：31】市場消息：老牌私募CVC準備最早于下周啟動IPO。

【01：37】美國聯邦存款保險公司（FDIC）計劃在2024年初，完成對數字貨幣對銀行構成的風險的評估。

【01：33】亞馬遜正與美國麻省理工學院合作研究，自動化技術對就業的影響。

【01：30】據Mortgage News Daily：10月18日，美國30年期按揭貸款利率均值上升至8厘，為2000年以來首次，追隨美國國債收益率飆漲的趨勢。

【01：28】市場消息：幣安法國董事總經理Stéphanie Cabossioras已離職。

【01：02】美國財政部續發130億美元20年期國債，得標利率5.245厘， 創彭博2020年5月20日有數據記錄以來的新高，之前9月20日為4.592厘，投標倍數2.59，之前為2.74，6月以2.87創歷史最高。

【00：55】標普500指數跌超1%，道指跌240點或0.7%，納指跌1.2%。費城半導體指數跌1.7%，銀行指數跌2.5%。特斯拉跌4.5%，蘋果跌0.4%。

【00：42】路透社調查顯示， 111位分析師中有91位認為美聯儲至少要等到明年第二季才會降息。預計美聯儲將在2024年年中降息的受訪者比例，從之前的71%降至55%。28位經濟學家中有26位表示，美聯儲首次降息晚於預期的風險更大。

【00：22】美國眾議院第二輪議長投票中，保守派候選人喬丹（Jim Jordan）仍缺乏足夠支撐票數，五名共和黨議員投反對票，投票仍在繼續。

【00：09】美國30年期國債收益率上漲10個基點至5.02厘。

【00：07】美聯儲局調查：從2019年到2022年，美國收入不平等現象加劇，但有部分財富不平等指標縮小；包括債務與資產比率在內的家庭金融脆弱性指標有所下降。

【23：45】歐股收市下跌， 德股跌1%， 法股跌0.9%， 英股跌1.1%， 泛歐STOXX 600指數跌1.1%

【23：10】美債息升至4.92厘 道指跌197點，納指跌1% ASML績差瀉4% 英偉達跌近4%。

【22：25】ASML績差瀉5% 英偉達跌2% 道指跌106點，納指跌0.5%

【21：30】加沙醫院爆炸逾500死後 資金轉趨避險 黃金石油齊升 道指跌30點，納指跌0.7%

【19：25】【美國經濟數據】美國30年房貸利率升至7.7厘　需求創1995年以來最低

【18：34】俄羅斯杜馬撤銷對試核禁條約的批准

【18：25】美債息續處高位 美期偏軟 道指期貨跌77點、納指期貨跌0.5%

【18：15】【美國加息】恒安標準人壽亞洲：美國年內或再加息一次　料明年減息幅度有限

【17：03】【以巴衝突】保德信：以巴衝突45%機率演變成區域戰爭　油價將飈升、美債息轉陡峭

【15：52】【金融中心】瑞信或捲160億新加坡洗黑錢案　新加坡金管局據報啟動現場檢查

【15：50】【前稱Twitter】X測試向新用戶收1美元年費才能發布貼文

【14：38】【英國通脹】英國9月CPI按年升6.7%　稍超預期　英鎊兌美元升0.2%　兌港元9.546算

【12：05】道指期貨跌23點，報34121點，標指期貨跌6點，報4395點，納指期貨跌27點，報15213點。

【11：50】【芯片大戰】美國新芯片禁令　郭明錤：英特爾才是大輸家、AMD低吸機會　聯想曾跌逾一成

【11：05】【NVDA】美國勒緊芯片出口中國　英偉達中國特製AI芯片遭禁售　內媒：國內囤貨充足（第二版）

【10：30】【MSFT】微軟據報與亞馬遜簽訂5年雲服務合約　交易總額78億元

【10：16】【TSLA】美國交通安全局要求Tesla召回　2021至2023年期間生產的逾5.4萬輛Model X

【08：21】【儲局官員】巴爾金︰儲局仍有時間考慮按兵不動還是進一步加息

ET財智Talk
【ET財智Talk】港股尋底之旅未完？ 滙豐劉紹文分析6大指標捕捉港股V彈底

====以下為11月17日美股市況====

美國國會局勢未穩，特朗普支持的Jim Jordan在首輪眾議院議長選舉中敗北，20名共和黨人未有投票給Jim Jordan，當地時間周三上午11時將進行第二輪投票，參考今年1月眾議院院長選舉，進行了15輪投票後，麥卡錫才勝出。

即睇美股收市：

點擊圖片放大
+7
+6

美國9月零售銷售按月增長0.7%，超預期的0.3%，前值向上修正為0.8%，核心零售增長0.6%，超預期的0.2%，數據公布後，市場對加息預期升溫，債息急抽升，再挑戰16年高位。

美兩年期債息一度高見5.212厘，創2006年以來新高 ； 10年期債息高見4.858厘  。美股反覆，道指曾跌129點，收市靠穩，納指則微跌，截至今晨4時（即收市），道指升13點，報33997點；標指跌不足1點，報4373點；納指跌34點或0.25%，報13533點。美滙指數回順，報106.19；美10年債息升至4.839厘。

加息預期升溫，科技股走弱，芯片大戰再起，一名美國官員稱，英偉達（美：NVDA，Nvidia）因應芯片限制而開發給中國的A800及H800芯片將納入收緊的新規，英偉達對華銷售勢受影響，股價開市最多跌8%，曾失守430元關，其後跌幅收窄至4.7%。荷蘭ASML指，新規將影響在華銷售。

此外，與半導體股份息息相關的ETF亦報跌，當中三倍做多半導體ETF（美：SOXL）曾跌近1成。

業績方面，高盛第三季股東應佔盈利18.82億美元，按年跌36.46%，但仍勝預期 ； 高盛行政總裁所羅門（David Solomon）表示，現時是他在任5年來對集團前景最為樂觀的一刻 ；美國經濟基調較預期強勁，集團也為下行風險作好準備。

美國銀行第三季股東應佔盈利72.7億美元，按年增10.5%；強生第三季調整後每股盈利2.66美元，勝市場預期。

美國里士滿聯儲銀行總裁巴爾金（Thomas Barkin）表示，美國經濟正在放緩，通脹壓力正下降 ； 聯儲局仍有時間決定下一步的利率舉措。

T. Rowe Price Associates， Inc.的投資組合經理Scott Solomon稱，當孳息曲線嚴重倒掛，然後回到更正常的曲線時，從歷史上看這是購買債券的最佳時機。然而該行仍然擔心債息有上升風險，因美國仍有大量供應。

港股、ADR市況不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

財經Hot Talk
【財經Hot Talk】虛假陳述「永久離港」領強積金往例罰多重？　廉署介入刑罰增？

即市走勢︰

【0：20】道指轉漲逾102點，納指漲0.2%，標指漲0.3%

【23：24】【NVDA】美國更嚴格限制英偉達芯片產品　或拖累公司對華銷售　股價曾跌8%　內媒指騰訊，百度「囤貨充足」

【23：10】道指跌8點 納指跌0.4% 英偉達跌近5%

【22：28】【美股業績】強生第三季經調整盈利增14%至68億美元、勝預期　上調全年收入指引　開市跌1%　

【22：10】道指跌72點 納指跌1% 英偉達跌近6%

【21：50】【美股業績】高盛第三季純利跌37%至19億美元　略遜預期

【21：30】零售數據佳 美債息再戰16年高位 道指跌105點 納指跌1.1%，英偉達跌超過4%

【20：30】【美國經濟數據】美國9月零售銷售按月升0.7%　高於預期

【20：26】【美股業績】美銀第三季多賺11%至73億美元　純利及收入齊勝預期　盤前漲

【20：25】【投資銀行】高盛CEO據報放棄高調DJ演出　原因是......

【18：45】美零售銷售數據公布前 美債息升穿4.75厘 道指期貨偏軟跌90點

【17：56】【澳洲加息】澳洲央行10月曾考慮加息　會議紀要：理事會對通脹回歸目標慢於預期容忍度較低

【17：43】【可持續發展】安聯投資：ISSB準則可推動亞洲可持續發展報告標準化　2024年可持續投資料圍繞5大主題

【17：13】【央行會議】金管局、國際清算行11月底香港舉行高級別會議　雲集全球央行行長

【12：10】道指期貨跌34點，報34100點，標指期貨跌5點，報4395點，納指期貨跌18點，報15270點。

【10：33】【美股走勢】瑞銀：押後標普500指數4700點目標至明年底才出現　因預期利率會在高位維持更長時間

【08：00】【儲局官員】哈克：高利率令小企業陷困境、買家無法置業

【04：02】【蘋果AAPL】蘋果CEO庫克成都現身　時隔7月再訪華

開市追揸沽
【開市追揸沽】內地持續救市港股點行？京東創新低怎部署？

====以下為11月16日美股市況====

以色列對加沙走廊進行空襲已踏入第 10 天，美國似乎轉為降低局勢緊張發展，布林肯加緊在中東斡旋，美國總統拜登取消前往科羅拉多州參加「國家安全會議」，傳出將訪問以色列，拜登指以色列重新佔領加沙是錯誤，巴勒斯坦激進組織哈馬斯應該被徹底消滅，但必須有一條通往巴勒斯坦國的道路，力求遏制戰爭擴大，刺激股市大升。

即睇美股收市：

點擊圖片放大
+7
+6

道指曾漲418點，截至今晨4時（即收市），道指升314點，報33984點；標指升45點，報4373點；納指升160點或1.2%，報13567點。焦點股方面，英偉達（美：NVDA）反覆升1.39%；有報告顯示內地iPhone銷情欠佳，拖累蘋果（美：AAPL）跌不足1%。

避險降溫，美債息再度上揚，暫報4.712厘，美滙指數偏軟，暫報106.21。

哈馬斯轄下派別「卡桑旅」發動火箭攻擊，向耶路撒冷和特拉維夫方向發動密集火箭攻擊，以色列議會冬季會議開幕式中斷，與會者緊急撤離現場避難。對於戰事擴大的可能性，伊朗外交部長Hossein Amirabdollahian在X（前身為推特）上表示，「戰事擴大正在接近不可避免的階段」。

美國財政部長耶倫受訪時表示，華府與歐盟仍視支援烏克蘭為最優先工作，將尋求美國國會同意，繼續撥款援助烏克蘭 ；同時尋求援助以色列。

耶倫稱，美債息率仍然可控，但預期利率可能會持續處於高位，同時堅稱美國經濟形勢良好，財政狀況也並非無法解決，但會對此加以關注。

芝加哥聯儲銀行總裁古爾斯比（Austan Goolsbee）認為，美國通脹正在下行，但租金與房屋成本出現反彈，情況令人關注。
費城聯儲銀行總裁哈克（Patrick Harker）認為，聯儲局利率可在現水平維持不變，但高利率可能要維持一段時間，目前無法確定何時減息。

美國今日將會公布10月紐約聯儲製造業指數。本周季績焦點除美銀（美︰BAC）、高盛（美︰GS）及摩根士丹利（美︰MS）等銀行股外，市場亦聚焦周三收市後Tesla（美︰TSLA；特斯拉）公布第三季業績。

港股市況不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

分析文章︰

【分析】美國通脹數據為何跌唔落？

【分析】為何以巴衝突難對金融市場構成重大影響？

焦點新聞︰

【美股一周前瞻】市場聚焦銀行股及Tesla季績　關注鮑威爾周五公開場合發言

點擊圖片放大

即市走勢︰

【23：05】美遏制戰爭擴大 道指大升逾400點 納指升1.2%

【21：30】美債息升穿4.7厘 道指升233點 納指升0.5%。

【18：35】美債息撲4.7厘 道指期貨升120點 納指期貨反覆

【17：15】【收購曼聯】卡塔爾財團退出　英富商Jim Ratcliffe據報斥15億美元收購曼聯25%股權　曼聯盤前跌一成

【17：15】【美股焦點】Lululemon周三納入標指成分股　取代動視暴雪　盤前升5%

【12：46】【投資銀行】南韓金融監督院：兩香港投行涉無貨沽空、或面臨創紀錄罰款　韓媒揭涉法巴、滙豐

【12：34】道指期貨升24點，報33851點，標指期貨升8點，報4365點，納指期貨升38點，報15159點。

【10：49】【芯片大戰】美國傳更新AI芯片出口中國管制　防止企業規避出售限制

【07：30】【以巴衝突】橋水達里奧：世界大戰爆發機率升至50%

【07：30】美股上周五個別發展，科技股沽壓較大， 納指曾急挫1.6%，美債息回落， 以巴緊張局勢升級，資金避險債市及金市，道指曾升326點，其後轉跌， 尾市靠穩，收升39點或0.1%， 報33670點， 納指跌166點或1.2%， 報13407點，標指跌21點或0.5%， 報4327點。

即睇美股收市︰

點擊圖片放大
+7
+6

美股上周動態，詳情請看︰【美股收市】以巴緊張局勢升級　美債息回落　道指升39點 納指跌1.2% 油價急漲逾5%（不斷更新）

 

責任編輯︰梁浩碩

美股 ADR 港股 期貨 標準普爾500指數 道瓊斯工業平均指數 納斯達克綜合指數
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

下一篇文章

【恒指夜期+ADR】夜期收市升4點　百度美股低港2%（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款