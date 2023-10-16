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【美股市況】美遏制戰爭擴大　道指大升逾400點　納指升1.2%（不斷更新）

股市 23:07 2023/10/16

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以色列對加沙走廊進行空襲已踏入第 10 天，切斷了200萬人的食水及電力供應，美國似乎轉為降低局勢緊張發展，布林肯加緊在中東斡旋，拜登取消前往科羅拉多州參加「國家安全會議」，傳出將訪問以色列，拜登指以色列重新佔領加沙是錯誤，巴勒斯坦激進組織哈馬斯應該被徹底消滅，但必須有一條通往巴勒斯坦國的道路，力求遏制戰爭擴大，刺激股市大升。

美股大升，道指升超過400點，納指升1.3%。避險降溫，美債息再度上揚，暫報4.7厘，美滙指數偏軟，暫報106.44。

對於戰事擴大的可能性，伊朗外交部長Hossein Amirabdollahian在X（前身為推特）上表示，「戰事擴大正在接近不可避免的階段」。

美國財政部長耶倫受訪時表示，美債息率仍然可控，但預期利率可能會持續處於高位，同時堅稱美國經濟形勢良好，財政狀況也並非無法解決，但會對此加以關注。

美國今日將會公布10月紐約聯儲製造業指數。本周季績焦點除美銀（美︰BAC）、高盛（美︰GS）及摩根士丹利（美︰MS）等銀行股外，市場亦聚焦周三收市後Tesla（美︰TSLA；特斯拉）公布第三季業績。

港股市況不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

分析文章︰

【分析】美國通脹數據為何跌唔落？

【分析】為何以巴衝突難對金融市場構成重大影響？

焦點新聞︰

【美股一周前瞻】市場聚焦銀行股及Tesla季績　關注鮑威爾周五公開場合發言

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即市走勢︰

【23：05】美遏制戰爭擴大 道指大升逾400點 納指升1.2%

【21：30】美債息升穿4.7厘 道指升233點 納指升0.5%。

【18：35】美債息撲4.7厘 道指期貨升120點 納指期貨反覆

【17：15】【收購曼聯】卡塔爾財團退出　英富商Jim Ratcliffe據報斥15億美元收購曼聯25%股權　曼聯盤前跌一成

【17：15】【美股焦點】Lululemon周三納入標指成分股　取代動視暴雪　盤前升5%

【12：46】【投資銀行】南韓金融監督院：兩香港投行涉無貨沽空、或面臨創紀錄罰款　韓媒揭涉法巴、滙豐

【12：34】道指期貨升24點，報33851點，標指期貨升8點，報4365點，納指期貨升38點，報15159點。

【10：49】【芯片大戰】美國傳更新AI芯片出口中國管制　防止企業規避出售限制

【07：30】【以巴衝突】橋水達里奧：世界大戰爆發機率升至50%

【07：30】美股上周五個別發展，科技股沽壓較大， 納指曾急挫1.6%，美債息回落， 以巴緊張局勢升級，資金避險債市及金市，道指曾升326點，其後轉跌， 尾市靠穩，收升39點或0.1%， 報33670點， 納指跌166點或1.2%， 報13407點，標指跌21點或0.5%， 報4327點。

即睇美股收市︰

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美股上周動態，詳情請看︰【美股收市】以巴緊張局勢升級　美債息回落　道指升39點 納指跌1.2% 油價急漲逾5%（不斷更新）

開市追揸沽
【開市追揸沽】內地持續救市港股點行？京東創新低怎部署？

責任編輯︰梁浩碩

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