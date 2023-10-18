【美股市況】美債息撲4.9厘　道指跌106點，納指跌0.5%　ASML績差瀉5%　英偉達跌2%（不斷更新）

荷蘭光刻機巨頭ASML（美：ASML）業績欠佳，股價急瀉5%，拖累芯片股再跌，英偉達再跌約2%，3倍做多芯片指數跌5%，納指跌0.6%。

全球眼光落在加沙城醫院爆炸事件上，醫院爆炸造成500人死亡，全球輿論立即轉向，剛抵達以色列的美國總統拜登指，以色列沒有責任，事件似乎是其他組織所為，以色列軍方否認轟炸醫院，指是巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織火箭彈誤傷。各國及各組織譴責襲擊事件。

由於金融市場預期美國遏止戰事擴大，避險意識下降，但醫院受襲後，不穩定因素增加，債息波動，撲4.9厘，美股反覆，道指跌106點，納指跌0.5%。金價升超過1%，升至每盎司1950美元。油價同樣成為資金避風港，布蘭特期油突破每桶90美元關，升至每桶91美元水平，紐約期油亦升1%。

雖然美國近期多項經濟數據向好，但宏利投資管理環球首席經濟師兼策略師Frances Donald認為，市場可能日益憧憬美國經濟軟著陸，但該行仍然認為，當地經濟將在未來六個月陷入輕度至中度衰退。並預期美國國內生產總值將連續兩季錄得負增長，失業率亦會伴隨上升。

該行指，對投資者而言，經濟在未來數月陷入衰退未必是最壞的結果。假設經濟衰退符合標準情境：增長下跌，以及央行減息推動增長大幅反彈。對大部份中長線投資者而言，短期內的創傷通常最劇烈，惟長遠來看，不同資產類別所提供的潛在收益可能是機遇所在。

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即市走勢︰

【22：25】ASML績差瀉5% 英偉達跌2% 道指跌106點，納指跌0.5%

【21：30】加沙醫院爆炸逾500死後 資金轉趨避險 黃金石油齊升 道指跌30點，納指跌0.7%

【19：25】【美國經濟數據】美國30年房貸利率升至7.7厘 需求創1995年以來最低

【18：34】俄羅斯杜馬撤銷對試核禁條約的批准

【18：25】美債息續處高位 美期偏軟 道指期貨跌77點、納指期貨跌0.5%

【18：15】【美國加息】恒安標準人壽亞洲：美國年內或再加息一次 料明年減息幅度有限

【17：03】【以巴衝突】保德信：以巴衝突45%機率演變成區域戰爭 油價將飈升、美債息轉陡峭

【15：52】【金融中心】瑞信或捲160億新加坡洗黑錢案 新加坡金管局據報啟動現場檢查

【15：50】【前稱Twitter】X測試向新用戶收1美元年費才能發布貼文

【14：38】【英國通脹】英國9月CPI按年升6.7% 稍超預期 英鎊兌美元升0.2% 兌港元9.546算

【12：05】道指期貨跌23點，報34121點，標指期貨跌6點，報4395點，納指期貨跌27點，報15213點。

【11：50】【芯片大戰】美國新芯片禁令 郭明錤：英特爾才是大輸家、AMD低吸機會 聯想曾跌逾一成

【11：05】【NVDA】美國勒緊芯片出口中國 英偉達中國特製AI芯片遭禁售 內媒：國內囤貨充足（第二版）

【10：30】【MSFT】微軟據報與亞馬遜簽訂5年雲服務合約 交易總額78億元

【10：16】【TSLA】美國交通安全局要求Tesla召回 2021至2023年期間生產的逾5.4萬輛Model X

【08：21】【儲局官員】巴爾金︰儲局仍有時間考慮按兵不動還是進一步加息

====以下為11月17日美股市況====

美國國會局勢未穩，特朗普支持的Jim Jordan在首輪眾議院議長選舉中敗北，20名共和黨人未有投票給Jim Jordan，當地時間周三上午11時將進行第二輪投票，參考今年1月眾議院院長選舉，進行了15輪投票後，麥卡錫才勝出。

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美國9月零售銷售按月增長0.7%，超預期的0.3%，前值向上修正為0.8%，核心零售增長0.6%，超預期的0.2%，數據公布後，市場對加息預期升溫，債息急抽升，再挑戰16年高位。

美兩年期債息一度高見5.212厘，創2006年以來新高 ； 10年期債息高見4.858厘 。美股反覆，道指曾跌129點，收市靠穩，納指則微跌，截至今晨4時（即收市），道指升13點，報33997點；標指跌不足1點，報4373點；納指跌34點或0.25%，報13533點。美滙指數回順，報106.19；美10年債息升至4.839厘。

加息預期升溫，科技股走弱，芯片大戰再起，一名美國官員稱，英偉達（美：NVDA，Nvidia）因應芯片限制而開發給中國的A800及H800芯片將納入收緊的新規，英偉達對華銷售勢受影響，股價開市最多跌8%，曾失守430元關，其後跌幅收窄至4.7%。荷蘭ASML指，新規將影響在華銷售。

此外，與半導體股份息息相關的ETF亦報跌，當中三倍做多半導體ETF（美：SOXL）曾跌近1成。

業績方面，高盛第三季股東應佔盈利18.82億美元，按年跌36.46%，但仍勝預期 ； 高盛行政總裁所羅門（David Solomon）表示，現時是他在任5年來對集團前景最為樂觀的一刻 ；美國經濟基調較預期強勁，集團也為下行風險作好準備。

美國銀行第三季股東應佔盈利72.7億美元，按年增10.5%；強生第三季調整後每股盈利2.66美元，勝市場預期。

美國里士滿聯儲銀行總裁巴爾金（Thomas Barkin）表示，美國經濟正在放緩，通脹壓力正下降 ； 聯儲局仍有時間決定下一步的利率舉措。

T. Rowe Price Associates， Inc.的投資組合經理Scott Solomon稱，當孳息曲線嚴重倒掛，然後回到更正常的曲線時，從歷史上看這是購買債券的最佳時機。然而該行仍然擔心債息有上升風險，因美國仍有大量供應。

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即市走勢︰

【0：20】道指轉漲逾102點，納指漲0.2%，標指漲0.3%

【23：24】【NVDA】美國更嚴格限制英偉達芯片產品 或拖累公司對華銷售 股價曾跌8% 內媒指騰訊，百度「囤貨充足」

【23：10】道指跌8點 納指跌0.4% 英偉達跌近5%

【22：28】【美股業績】強生第三季經調整盈利增14%至68億美元、勝預期 上調全年收入指引 開市跌1%

【22：10】道指跌72點 納指跌1% 英偉達跌近6%

【21：50】【美股業績】高盛第三季純利跌37%至19億美元 略遜預期

【21：30】零售數據佳 美債息再戰16年高位 道指跌105點 納指跌1.1%，英偉達跌超過4%

【20：30】【美國經濟數據】美國9月零售銷售按月升0.7% 高於預期

【20：26】【美股業績】美銀第三季多賺11%至73億美元 純利及收入齊勝預期 盤前漲

【20：25】【投資銀行】高盛CEO據報放棄高調DJ演出 原因是......

【18：45】美零售銷售數據公布前 美債息升穿4.75厘 道指期貨偏軟跌90點

【17：56】【澳洲加息】澳洲央行10月曾考慮加息 會議紀要：理事會對通脹回歸目標慢於預期容忍度較低

【17：43】【可持續發展】安聯投資：ISSB準則可推動亞洲可持續發展報告標準化 2024年可持續投資料圍繞5大主題

【17：13】【央行會議】金管局、國際清算行11月底香港舉行高級別會議 雲集全球央行行長

【12：10】道指期貨跌34點，報34100點，標指期貨跌5點，報4395點，納指期貨跌18點，報15270點。

【10：33】【美股走勢】瑞銀：押後標普500指數4700點目標至明年底才出現 因預期利率會在高位維持更長時間

【08：00】【儲局官員】哈克：高利率令小企業陷困境、買家無法置業

【04：02】【蘋果AAPL】蘋果CEO庫克成都現身 時隔7月再訪華

====以下為11月16日美股市況====

以色列對加沙走廊進行空襲已踏入第 10 天，美國似乎轉為降低局勢緊張發展，布林肯加緊在中東斡旋，美國總統拜登取消前往科羅拉多州參加「國家安全會議」，傳出將訪問以色列，拜登指以色列重新佔領加沙是錯誤，巴勒斯坦激進組織哈馬斯應該被徹底消滅，但必須有一條通往巴勒斯坦國的道路，力求遏制戰爭擴大，刺激股市大升。

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道指曾漲418點，截至今晨4時（即收市），道指升314點，報33984點；標指升45點，報4373點；納指升160點或1.2%，報13567點。焦點股方面，英偉達（美：NVDA）反覆升1.39%；有報告顯示內地iPhone銷情欠佳，拖累蘋果（美：AAPL）跌不足1%。

避險降溫，美債息再度上揚，暫報4.712厘，美滙指數偏軟，暫報106.21。

哈馬斯轄下派別「卡桑旅」發動火箭攻擊，向耶路撒冷和特拉維夫方向發動密集火箭攻擊，以色列議會冬季會議開幕式中斷，與會者緊急撤離現場避難。對於戰事擴大的可能性，伊朗外交部長Hossein Amirabdollahian在X（前身為推特）上表示，「戰事擴大正在接近不可避免的階段」。

美國財政部長耶倫受訪時表示，華府與歐盟仍視支援烏克蘭為最優先工作，將尋求美國國會同意，繼續撥款援助烏克蘭 ；同時尋求援助以色列。

耶倫稱，美債息率仍然可控，但預期利率可能會持續處於高位，同時堅稱美國經濟形勢良好，財政狀況也並非無法解決，但會對此加以關注。

芝加哥聯儲銀行總裁古爾斯比（Austan Goolsbee）認為，美國通脹正在下行，但租金與房屋成本出現反彈，情況令人關注。

費城聯儲銀行總裁哈克（Patrick Harker）認為，聯儲局利率可在現水平維持不變，但高利率可能要維持一段時間，目前無法確定何時減息。

美國今日將會公布10月紐約聯儲製造業指數。本周季績焦點除美銀（美︰BAC）、高盛（美︰GS）及摩根士丹利（美︰MS）等銀行股外，市場亦聚焦周三收市後Tesla（美︰TSLA；特斯拉）公布第三季業績。

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分析文章︰

【分析】美國通脹數據為何跌唔落？

【分析】為何以巴衝突難對金融市場構成重大影響？

焦點新聞︰

【美股一周前瞻】市場聚焦銀行股及Tesla季績 關注鮑威爾周五公開場合發言

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即市走勢︰

【23：05】美遏制戰爭擴大 道指大升逾400點 納指升1.2%

【21：30】美債息升穿4.7厘 道指升233點 納指升0.5%。

【18：35】美債息撲4.7厘 道指期貨升120點 納指期貨反覆

【17：15】【收購曼聯】卡塔爾財團退出 英富商Jim Ratcliffe據報斥15億美元收購曼聯25%股權 曼聯盤前跌一成

【17：15】【美股焦點】Lululemon周三納入標指成分股 取代動視暴雪 盤前升5%

【12：46】【投資銀行】南韓金融監督院：兩香港投行涉無貨沽空、或面臨創紀錄罰款 韓媒揭涉法巴、滙豐

【12：34】道指期貨升24點，報33851點，標指期貨升8點，報4365點，納指期貨升38點，報15159點。

【10：49】【芯片大戰】美國傳更新AI芯片出口中國管制 防止企業規避出售限制

【07：30】【以巴衝突】橋水達里奧：世界大戰爆發機率升至50%

【07：30】美股上周五個別發展，科技股沽壓較大， 納指曾急挫1.6%，美債息回落， 以巴緊張局勢升級，資金避險債市及金市，道指曾升326點，其後轉跌， 尾市靠穩，收升39點或0.1%， 報33670點， 納指跌166點或1.2%， 報13407點，標指跌21點或0.5%， 報4327點。

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美股上周動態，詳情請看︰【美股收市】以巴緊張局勢升級 美債息回落 道指升39點 納指跌1.2% 油價急漲逾5%（不斷更新）

責任編輯︰梁浩碩