【美股市況】以巴衝突升級、資金避險　美債息跌穿4.9厘　道指跌幅收窄至117點 納指跌0.7%（不斷更新）

美股午市維持逾百點跌幅, 科技股早段沽壓較大, 納指曾跌1.5%領跌大市, 中段跌幅收窄, 油價攀升，投資者擔心周末巴以衝突可能升級。

中東的危機局勢，隨着也門跨國射飛彈而升溫，美國債息在高見5厘水平後，資金再湧入債市及金市避險，推低美國債息，美國10年期債息一度跌穿4.9厘水平，現貨金價日內高見1997.2美元, 升幅達1.2%，最新報1982.64美元，升8.18美元或0.4%。

美股下跌，道指曾跌209點，標指曾跌1.1%，本港時間今晨1時38分, 道指跌117點或0.4%, 報33296點, 納指跌95點或0.7%, 報13090點, 標指跌21點或0.5%, 報4256點。焦點股特斯拉曾跌2.4%。

以色列稱已準備好出擊部隊，拜登已急回國，周五發表演說指，同時支持烏克蘭及以色列，美國對以色列的援助資金將用於購買更多鐵穹飛彈。中國呼籲公民盡快離開以色列，中國同時派中東問題特使率團參加在埃及舉行的巴勒斯坦問題峰會。

市場憧憬局勢緩和，沙地和阿聯酋領導人罕有會面，力圖擱置分歧，防止以哈衝突升級。不過，當局勢降溫，美國10年期債息便會回升，對股市的壓力將更大。

中東股市急跌，阿聯酋富時杜拜UAE20指數跌2.9%，土耳其股市跌近3%。

歐洲股市下跌，英法德股市跌1.5%水平。

日本債息回軟，日圓跟隨下跌，報149.86。日本央行行長植田和男指，日本央行將耐心維持寬鬆政策，以實現2%通脹目標。

德國安聯首席經濟顧問埃里安（Mohamed El-Erian）批評聯儲局是不穩定之源，警告存在過度緊縮的風險。他批評決心要使通脹率回到2%目標的聯儲局官員缺乏遠見，美國經濟正在經歷一段不確定性加劇的時期。

聯儲局主席鮑威爾周四表示, 美長債孳息上升令金融狀況收緊，可能一定程度上意味進一步加息的必要性減少，聯儲局會密切留意債息的發展。

美國今日未有重要數據公布，至於英國則會公布9月零售銷售數據。

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即市走勢︰

【03：08】土耳其外交部：土耳其外長將於周六出席開羅舉行的有關以色列-巴勒斯坦衝突的峰會。

【03：05】卡塔爾外交部發言人：卡塔爾將繼續與以色列和哈馬斯就釋放人質進行對話。

【02：46】據悉美國汽車工人聯合會（UAW）要求通用汽車(美：GM)、福特汽車(美：F)和斯泰蘭蒂斯(美：STLA)提薪25%。此前通用汽車與福特汽車已同意加薪23%，斯特蘭蒂斯據稱將看齊這個加薪幅度。

【02：33】紐約11月原油期貨收跌0.62美元，跌幅0.69%，報88.75美元/桶。本周累計上漲1.21%。

【02：04】美國共和黨議員周五舉行閉門投票後，保守派議員喬丹（Jim Jordan）失去議長候選人資格。據PunchBowl報道，眾議院成員本周末將休會並回家，密歇根眾議員Jack Bergman將競選議長。規則委員會主席 Tom Cole稱，共和黨議員下周一將舉行議長候選人會議。Politico稱，俄克拉荷馬州賀恩（Kevin Hern）表示將競選議長。市場消息指，Mark Green及Austin Scott亦考慮加入競選。

【01：51】紐約12月黃金期貨收漲0.70%，報1994.40美元/盎司，本周累計上漲2.72%。2月黃金期貨收漲0.71%，報2014.50美元/盎司，本周累漲2.72%。

【01：41】Meta Platforms發言人：公司取消參加Web Summit會議。

【01：07】市場資訊：貝佐斯藍色起源公司的高級運營副總裁，將因個人原因立即離職。

【00：49】美國總統拜登：將圍繞貿易問題，尤其是鋼鐵與鋁的進口問題與歐盟領導人進行談判，並尋求在關鍵的礦業協議上取得進展。

【00：37】市場消息：俄羅斯考慮徵收額外的天然氣稅，以資助對煉油廠的補貼。

【00：15】美國克利夫蘭聯儲銀行行長梅斯特表示, 聯儲局已達到或接近可以持穩利率的節點。按她個人觀點，還會再有一次加息。預估利率將在峰值水平上維持一段時間, 而通脹預期仍面臨上行風險。

【00：10】通用汽車向美國汽車工人聯合會（UAW）提出新提議，包括薪資提高至每小時40.39美元。

【23：45】歐股收市向下，德國DAX30指數跌1.64%，英國富時100指數跌1.33%，法國CAC40指數跌1.52%，泛歐STOXX 600指數跌1.4%。

【23：37】拜登政府向美國國會申請通過特別預算法案，增加1050億美元預算，用於對烏克蘭、以色列以及加強美國自身安全等領域的整體援助方案。

【23：17】谷歌發言人表示，谷歌退出網絡峰會(Web Summit)活動。

【23：15】美國2年期國債收益率下跌10個基點至5.06厘。

【21：30】道指跌31點，報33382點，納指跌0.3%，報13150點，標指跌6點，報4271點。

【18：12】道指期貨跌87點，納指期貨跌0.4%，標指期貨跌13點。

【17：40】【以巴戰爭】美軍成功攔截也門導彈 料攻往以國

【17：09】【前稱Twitter】馬斯克：X訂閱方案分兩種 無廣告選項收費更高

【16：42】【香港通脹】香港9月CPI升至2%、高於預期 與10號風、極端黑雨有關？

【16：15】【日圓走勢】植田和男：日央行耐心維持超寬鬆政策 日圓再逼150

【15：00】【日圓匯價】日本10年期國債孳息見0.845厘 央行宣布向銀行提供5年期抵押貸款 每百日圓兌港元5.218

【12：45】道指期貨跌6點，報33541點，標指期貨跌4點，報4298點，納指期貨跌37點或0.25%，報14852點。

【10：14】【電動車】日本豐田2025年起採用Tesla 充電標準NACS

【09：08】【美國加息】鮑威爾言論送美國10年期債息驚見5厘 「現在利率不算高、經濟強勁或需再加息」

【09：02】【瑞銀瑞信】瑞銀據報11月初在瑞信展開下一輪裁員 涉10%支援人員

【08：37】【儲局官員】古爾斯比︰對美國快速加息下避免衰退仍抱有希望

【08：12】【儲局官員】博斯蒂克︰降通脹仍是儲局目前的首要任務

====以下為10月19日美股市況====

美國聯儲局主席鮑威爾表示， 美國通脹仍然太高，可能需要通過放慢經濟增速來拉低通脹， 考慮到目前已有的加息和風險，聯邦公開市場委員會正在謹慎地推進加息步伐，經濟強勁的額外證據可能支持進一步加息。他稱利率可能未夠高，維持的時間不夠長 ； 證據表明，當前的政策並不是太緊。

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鮑威爾還指出，由於長期債券收益率上升，金融狀況趨緊，並指金融狀況的持續變化可能會對貨幣政策路徑產生影響。通脹率重返2%可能需要一段時期的低於趨勢增長，勞動力市場狀況進一步軟化。鮑威爾發表講話後， 美滙指數一度失守106關， 美10年期債息亦短暫回軟。

市場憂慮聯儲局再加息 ，美股反覆波動，鮑威爾講話後道指曾倒升187點，尾段債息再衝高，道指一度倒跌296點，截至今晨4時（即收市），道指跌250點，報33414點；標指跌36點，報4278點；納指跌128點或0.96%，報13186點。長債息報4.987厘；焦點股方面， Tesla（美︰TSLA）公布季績後，股價挫9.3%。

安聯首席經濟顧問埃爾埃利安（Mohamed El-Erian）認為，儲局應減少依賴滯後數據以決定貨幣政策，儲局目前仍以2%為通脹目標是錯誤的做法，這只是局方的幻覺，會導致其貨幣政策出現偏差，產生很大的不確定性。

美國上周首領失業救濟人數跌至19.8萬人，低於預期的21萬及上周21.1萬，前周連續申領失業救濟人數由170.5萬人升至173.4萬人，高於預期的171萬人。美國10月費城聯儲製造業指數為負9，低於預期負7，前值為負13.5。

市場對聯儲局未來數次會議加息的機率升溫，芝商所（CME Fedwatch）最新預期，聯儲局明年1月加息的機率已升至48%。美債息持續上揚，高見4.992厘，迫近5厘關，暫報4.9535厘。但美銀認為，股票市場已逐漸擺脫債券市場波動的影響。該行認為，最近幾周公司債和股票正按照自己的節奏波動，而非追隨美債走勢。是一個相對看好經濟成長的信號，正在提振風險偏好。

該行分析顯示，美國投資級債券利差與10年期國債殖利率之間的20天正相關性已從9月初的53%降至21%。與此同時，國債息率與股票之間的負相關性已經從8月初的85%降至24%。

美國9月二手房屋銷售按月跌2%，市場預期為下降3.7%。以年率計，9月經季節調整後為396萬間，為2010年以來新低，市場預期為389萬間。

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即市走勢︰

【01：23】現貨黃金漲幅擴大至11美元，最高報1972.13美元/盎斯，為7月31日以來首次上破1970美元/盎司關口，即市漲超1%。

【01：21】現貨黃金持續走高，上揚5美元至1966.61美元/盎斯，漲幅0.94%。

【01：06】據今日俄羅斯電視台19日報道，埃及一位高級官員證實，拉法口岸將於20日開放，屆時人道主義援助將可以進入加沙地帶。該官員還透露，聯合國秘書長將於10月20日上午抵達拉法口岸，監督20輛援助車輛進入加沙地帶。

【00：06】TRADERX市場分析師MICHAEL BROWN：在鮑威爾一開始講話後，美元出現一些像樣的下跌，可能比人們預期的要多。很明顯，市場在解讀鮑威爾關於金融環境收緊的言論，該言論可能意味著緊縮周期結束。

【00：40】鮑威爾：美債收益率上升，與美國通脹上升的預期無關。

【00：37】美國30年期國債收益率上漲10個基點至5.10厘。

【00：36】當地時間19日，據《以色列時報》援引以色列國防部消息，以色列國防部長加蘭特向加沙地帶邊境的以色列軍隊表示，進攻加沙地帶的命令將很快下達。

【00：34】聯儲局主席鮑威爾：證據表明當前貨幣政策並不過於緊縮， 亦表明美國經濟能夠應對更高的利率。聯儲局的問題在於努力制定正確的政策，以將通脹率降至2%。

【00：25】歐盟重啟對Adobe收購Figma交易的審查，設定2024年2月5日為對這宗交易做出裁決的截止時間。

【00：08】市場資訊：美國掉期互換市場降低對美聯儲再加息一次的預期。

【00：08】非美貨幣走高，歐元兌美元走高60點後回落，現報1.0598，英鎊兌美元短線拉升66點，現報1.2178。

【00：08】美國聯儲局主席鮑威爾表示， 美國通脹仍然太高，可能需要通過放慢經濟增速來拉低通脹， 美滙指數走弱

【00：02】兩年期美債收益率跳水超4個基點，整體轉跌，刷新日低至5.1821厘。

【00：02】美國聯儲局主席鮑威爾：鑑於風險，FOMC迄今謹慎地推進加息，經濟強勁的額外證據可能支持加息。

【23：45】歐股收市下跌， 德股跌0.3%， 法股跌0.6%， 英股跌1.2%， 泛歐STOXX 600指數跌1.2%

【23：41】現貨黃金漲幅達0.5%，報1957.62美元/盎斯。

【22：25】美債息4.95厘 道指跌66點 納指升0.2% Tesla跌8%，Netflix升16%。

【21：30】道指升13點 納指升0.4% Tesla跌5%，Netflix升14%

【20：30】【美國經濟數據】美國上周首領失業救濟人數跌至19.8萬人 低於預期

【18：35】美債息撲5厘 道指期貨跌10點 Tesla盤前跌5%，Netflix盤前升13%

【13：54】【業績｜TSMC】台積電第三季盈利按年跌25%、仍優於預期 首披露3納米制程貢獻

【12：50】【美國制裁】美國財政部再制裁11人、8實體涉伊朗軍事計劃 包括3港企、2內地人、1港人

【12：30】道指期貨跌39點，報33767點，標指期貨跌5點，報4336點，納指期貨跌14點，報15010點。

【11：43】【國際支付】SWIFT：人民幣國際支付份額9月再創新高 美元主導從歷史高位輕微回落

【11：43】【人工智能】ChatGPT開發商OpenAI擬以860億美元估值出售員工持股

【08：55】【美股業績︱NFLX】Netflix用戶增長強勁、月費加價 股價盤後升近13%

【08：30】【儲局官員】沃勒︰儲局可等待、觀察 暗示支持11月繼續暫停加息

【08：10】【減持美債】中國連續5個月減持美國國債 持有規模為09年6月以來最低

【06：45】【芯片大戰】芯片猛人蔣尚義在鴻海：鴻海不追逐最先進芯片技術

【06：22】【TSLA業績】特斯拉季績遜預期 馬斯克講話、股價愈講愈跌 量產Cyber​​truck挑戰巨大

====以下為10月18日美股市況====

美股周三走低，科技股領跌， 原油價格攀升。美國10年期債息創16年新高。市場密切關注地緣政治風險與企業業績。聯儲局褐皮書稱物價繼續溫和上漲，經濟短期前景被大致描述為增速穩定或略顯疲軟。

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道指曾跌399點或1.2%，納指亦一度跌1.9%，本港時間今晨4時， 道指收市跌332點或1%， 報33665點，納指跌219點或1.6%， 報13314點， 標指跌58點或1.3%， 報4314點。美滙指數升0.3%， 報106.57。

美債息再度上揚，升穿4.92厘， 尾市略回至4.9064厘。荷蘭光刻機巨頭ASML（美：ASML）業績欠佳，股價曾急瀉5.7%，拖累芯片股再跌，英偉達（美：NVDA）即市一度再跌4.8%， 低見418.25美元， 收市跌約4%。

全球眼光落在加沙城醫院爆炸事件上，醫院爆炸造成500人死亡，全球輿論立即轉向，剛抵達以色列的美國總統拜登指，以色列沒有責任，事件是其他組織所為，以色列軍方否認轟炸醫院，指是巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織火箭彈誤傷。各國及各組織譴責襲擊事件。

由於金融市場預期美國遏止戰事擴大，避險意識下降，但醫院受襲後，不穩定因素增加，拖累資產市場。

金價曾升逾2%，高見每盎斯1962美元 。油價同樣成為資金避風港，布蘭特期油曾漲3.4%， 升抵每桶93美元後回順，紐約期油亦曾升3.7%， 兩油收市升逾1%。

美國聯儲局理事沃勒表示， 如果美國經濟持續走強，可能需要更高的利率；在作出利率決定之前，局方可以等待、觀察和觀望。沃勒謂聯儲局仍有可能再加息一次，是否以及何時加息將完全由數據驅動。

紐約聯儲銀行行長威廉姆斯認為，需要在一段時間內保持緊縮利率；在某個時候降息將是合理的，美聯儲官員的預測顯示明年利率將下降。

聯儲局公布褐皮書， 自9月以來經濟活動幾乎沒有變化，整體物價繼續溫和上漲， 美國經濟短期前景被大致描述為增速穩定或略顯疲軟， 消費支出呈現不穩定態勢，尤其是汽車和一般零售業， 勞動力市場緊張程度繼續緩解。

有「新債王」稱號的DoubleLine行政總裁岡拉克（Jeffrey Gundlach）認為，美元儲備貨幣地位前景端視美國政府能否控制財政開支。岡拉克周三撰文稱，美國利率高企，以及高達33.59萬億美元的國債規模持續上升，將損害美元繼續成為儲備貨幣的地位。

雖然美國近期多項經濟數據向好，但宏利投資管理環球首席經濟師兼策略師Frances Donald認為，市場可能日益憧憬美國經濟軟著陸，但該行仍然認為，當地經濟將在未來六個月陷入輕度至中度衰退。並預期美國國內生產總值將連續兩季錄得負增長，失業率亦會伴隨上升。

該行指，對投資者而言，經濟在未來數月陷入衰退未必是最壞的結果。假設經濟衰退符合標準情境：增長下跌，以及央行減息推動增長大幅反彈。對大部份中長線投資者而言，短期內的創傷通常最劇烈，惟長遠來看，不同資產類別所提供的潛在收益可能是機遇所在。

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即市走勢︰

【04：13】特斯拉盤後抹去早前逾4%跌幅，現漲1.4%。

【04：09】特斯拉（美：TSLA）2023年第三季淨利潤18.53億美元，去年同期32.92億美元，市場預期22.31億美元。

【04：03】納斯達克金龍中國指數初步收跌約2%，成分股中，網易漲0.3%，虎牙跌6.8%，蔚來汽車和陸控跌超7%，嘉楠科技跌8.8%，小鵬汽車跌10.3%，盛豐物流跌18.8%。

【03：33】Meta Platforms CEO扎克伯格：將在Facebook和Messenger上加入廣播頻道。

【03：14】美國上訴法院重啟受理Meta Platforms投資者，就數據收集醜聞對該公司提起的訴訟。

【03：11】SpaceX CEO在美國參議院聽證會上表示，很難確定星艦何時能夠準備好登月。

【02：53】福特汽車：根據針對SUV和卡車製造商的更嚴格的燃油經濟性標準，公司將在2027年至2032年面臨10億美元的罰款。

【02：53】亞馬遜創始人貝佐斯持股的數字追蹤公司Convoy停止接單， 公司正在取消現存訂單的發貨安排。目前，還不清楚Convoy是否打算宣佈出售公司、破產、還是其他行動。

【02：33】紐約11月原油期貨收漲1.66美元，漲幅1.92%，報88.32美元/桶。布蘭特12月原油期貨收漲1.60美元，漲幅1.78%，報91.50美元/桶。

【02：32】紐約12月黃金期貨收漲1.68%，報1968.30美元/盎斯。 2月黃金期貨收漲1.67%，報1988.10美元/盎斯。

【02：31】市場消息：老牌私募CVC準備最早于下周啟動IPO。

【01：37】美國聯邦存款保險公司（FDIC）計劃在2024年初，完成對數字貨幣對銀行構成的風險的評估。

【01：33】亞馬遜正與美國麻省理工學院合作研究，自動化技術對就業的影響。

【01：30】據Mortgage News Daily：10月18日，美國30年期按揭貸款利率均值上升至8厘，為2000年以來首次，追隨美國國債收益率飆漲的趨勢。

【01：28】市場消息：幣安法國董事總經理Stéphanie Cabossioras已離職。

【01：02】美國財政部續發130億美元20年期國債，得標利率5.245厘， 創彭博2020年5月20日有數據記錄以來的新高，之前9月20日為4.592厘，投標倍數2.59，之前為2.74，6月以2.87創歷史最高。

【00：55】標普500指數跌超1%，道指跌240點或0.7%，納指跌1.2%。費城半導體指數跌1.7%，銀行指數跌2.5%。特斯拉跌4.5%，蘋果跌0.4%。

【00：42】路透社調查顯示， 111位分析師中有91位認為美聯儲至少要等到明年第二季才會降息。預計美聯儲將在2024年年中降息的受訪者比例，從之前的71%降至55%。28位經濟學家中有26位表示，美聯儲首次降息晚於預期的風險更大。

【00：22】美國眾議院第二輪議長投票中，保守派候選人喬丹（Jim Jordan）仍缺乏足夠支撐票數，五名共和黨議員投反對票，投票仍在繼續。

【00：09】美國30年期國債收益率上漲10個基點至5.02厘。

【00：07】美聯儲局調查：從2019年到2022年，美國收入不平等現象加劇，但有部分財富不平等指標縮小；包括債務與資產比率在內的家庭金融脆弱性指標有所下降。

【23：45】歐股收市下跌， 德股跌1%， 法股跌0.9%， 英股跌1.1%， 泛歐STOXX 600指數跌1.1%

【23：10】美債息升至4.92厘 道指跌197點，納指跌1% ASML績差瀉4% 英偉達跌近4%。

【22：25】ASML績差瀉5% 英偉達跌2% 道指跌106點，納指跌0.5%

【21：30】加沙醫院爆炸逾500死後 資金轉趨避險 黃金石油齊升 道指跌30點，納指跌0.7%

【19：25】【美國經濟數據】美國30年房貸利率升至7.7厘 需求創1995年以來最低

【18：34】俄羅斯杜馬撤銷對試核禁條約的批准

【18：25】美債息續處高位 美期偏軟 道指期貨跌77點、納指期貨跌0.5%

【18：15】【美國加息】恒安標準人壽亞洲：美國年內或再加息一次 料明年減息幅度有限

【17：03】【以巴衝突】保德信：以巴衝突45%機率演變成區域戰爭 油價將飈升、美債息轉陡峭

【15：52】【金融中心】瑞信或捲160億新加坡洗黑錢案 新加坡金管局據報啟動現場檢查

【15：50】【前稱Twitter】X測試向新用戶收1美元年費才能發布貼文

【14：38】【英國通脹】英國9月CPI按年升6.7% 稍超預期 英鎊兌美元升0.2% 兌港元9.546算

【12：05】道指期貨跌23點，報34121點，標指期貨跌6點，報4395點，納指期貨跌27點，報15213點。

【11：50】【芯片大戰】美國新芯片禁令 郭明錤：英特爾才是大輸家、AMD低吸機會 聯想曾跌逾一成

【11：05】【NVDA】美國勒緊芯片出口中國 英偉達中國特製AI芯片遭禁售 內媒：國內囤貨充足（第二版）

【10：30】【MSFT】微軟據報與亞馬遜簽訂5年雲服務合約 交易總額78億元

【10：16】【TSLA】美國交通安全局要求Tesla召回 2021至2023年期間生產的逾5.4萬輛Model X

【08：21】【儲局官員】巴爾金︰儲局仍有時間考慮按兵不動還是進一步加息

====以下為11月17日美股市況====

美國國會局勢未穩，特朗普支持的Jim Jordan在首輪眾議院議長選舉中敗北，20名共和黨人未有投票給Jim Jordan，當地時間周三上午11時將進行第二輪投票，參考今年1月眾議院院長選舉，進行了15輪投票後，麥卡錫才勝出。

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美國9月零售銷售按月增長0.7%，超預期的0.3%，前值向上修正為0.8%，核心零售增長0.6%，超預期的0.2%，數據公布後，市場對加息預期升溫，債息急抽升，再挑戰16年高位。

美兩年期債息一度高見5.212厘，創2006年以來新高 ； 10年期債息高見4.858厘 。美股反覆，道指曾跌129點，收市靠穩，納指則微跌，截至今晨4時（即收市），道指升13點，報33997點；標指跌不足1點，報4373點；納指跌34點或0.25%，報13533點。美滙指數回順，報106.19；美10年債息升至4.839厘。

加息預期升溫，科技股走弱，芯片大戰再起，一名美國官員稱，英偉達（美：NVDA，Nvidia）因應芯片限制而開發給中國的A800及H800芯片將納入收緊的新規，英偉達對華銷售勢受影響，股價開市最多跌8%，曾失守430元關，其後跌幅收窄至4.7%。荷蘭ASML指，新規將影響在華銷售。

此外，與半導體股份息息相關的ETF亦報跌，當中三倍做多半導體ETF（美：SOXL）曾跌近1成。

業績方面，高盛第三季股東應佔盈利18.82億美元，按年跌36.46%，但仍勝預期 ； 高盛行政總裁所羅門（David Solomon）表示，現時是他在任5年來對集團前景最為樂觀的一刻 ；美國經濟基調較預期強勁，集團也為下行風險作好準備。

美國銀行第三季股東應佔盈利72.7億美元，按年增10.5%；強生第三季調整後每股盈利2.66美元，勝市場預期。

美國里士滿聯儲銀行總裁巴爾金（Thomas Barkin）表示，美國經濟正在放緩，通脹壓力正下降 ； 聯儲局仍有時間決定下一步的利率舉措。

T. Rowe Price Associates， Inc.的投資組合經理Scott Solomon稱，當孳息曲線嚴重倒掛，然後回到更正常的曲線時，從歷史上看這是購買債券的最佳時機。然而該行仍然擔心債息有上升風險，因美國仍有大量供應。

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即市走勢︰

【0：20】道指轉漲逾102點，納指漲0.2%，標指漲0.3%

【23：24】【NVDA】美國更嚴格限制英偉達芯片產品 或拖累公司對華銷售 股價曾跌8% 內媒指騰訊，百度「囤貨充足」

【23：10】道指跌8點 納指跌0.4% 英偉達跌近5%

【22：28】【美股業績】強生第三季經調整盈利增14%至68億美元、勝預期 上調全年收入指引 開市跌1%

【22：10】道指跌72點 納指跌1% 英偉達跌近6%

【21：50】【美股業績】高盛第三季純利跌37%至19億美元 略遜預期

【21：30】零售數據佳 美債息再戰16年高位 道指跌105點 納指跌1.1%，英偉達跌超過4%

【20：30】【美國經濟數據】美國9月零售銷售按月升0.7% 高於預期

【20：26】【美股業績】美銀第三季多賺11%至73億美元 純利及收入齊勝預期 盤前漲

【20：25】【投資銀行】高盛CEO據報放棄高調DJ演出 原因是......

【18：45】美零售銷售數據公布前 美債息升穿4.75厘 道指期貨偏軟跌90點

【17：56】【澳洲加息】澳洲央行10月曾考慮加息 會議紀要：理事會對通脹回歸目標慢於預期容忍度較低

【17：43】【可持續發展】安聯投資：ISSB準則可推動亞洲可持續發展報告標準化 2024年可持續投資料圍繞5大主題

【17：13】【央行會議】金管局、國際清算行11月底香港舉行高級別會議 雲集全球央行行長

【12：10】道指期貨跌34點，報34100點，標指期貨跌5點，報4395點，納指期貨跌18點，報15270點。

【10：33】【美股走勢】瑞銀：押後標普500指數4700點目標至明年底才出現 因預期利率會在高位維持更長時間

【08：00】【儲局官員】哈克：高利率令小企業陷困境、買家無法置業

【04：02】【蘋果AAPL】蘋果CEO庫克成都現身 時隔7月再訪華

====以下為11月16日美股市況====

以色列對加沙走廊進行空襲已踏入第 10 天，美國似乎轉為降低局勢緊張發展，布林肯加緊在中東斡旋，美國總統拜登取消前往科羅拉多州參加「國家安全會議」，傳出將訪問以色列，拜登指以色列重新佔領加沙是錯誤，巴勒斯坦激進組織哈馬斯應該被徹底消滅，但必須有一條通往巴勒斯坦國的道路，力求遏制戰爭擴大，刺激股市大升。

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道指曾漲418點，截至今晨4時（即收市），道指升314點，報33984點；標指升45點，報4373點；納指升160點或1.2%，報13567點。焦點股方面，英偉達（美：NVDA）反覆升1.39%；有報告顯示內地iPhone銷情欠佳，拖累蘋果（美：AAPL）跌不足1%。

避險降溫，美債息再度上揚，暫報4.712厘，美滙指數偏軟，暫報106.21。

哈馬斯轄下派別「卡桑旅」發動火箭攻擊，向耶路撒冷和特拉維夫方向發動密集火箭攻擊，以色列議會冬季會議開幕式中斷，與會者緊急撤離現場避難。對於戰事擴大的可能性，伊朗外交部長Hossein Amirabdollahian在X（前身為推特）上表示，「戰事擴大正在接近不可避免的階段」。

美國財政部長耶倫受訪時表示，華府與歐盟仍視支援烏克蘭為最優先工作，將尋求美國國會同意，繼續撥款援助烏克蘭 ；同時尋求援助以色列。

耶倫稱，美債息率仍然可控，但預期利率可能會持續處於高位，同時堅稱美國經濟形勢良好，財政狀況也並非無法解決，但會對此加以關注。

芝加哥聯儲銀行總裁古爾斯比（Austan Goolsbee）認為，美國通脹正在下行，但租金與房屋成本出現反彈，情況令人關注。

費城聯儲銀行總裁哈克（Patrick Harker）認為，聯儲局利率可在現水平維持不變，但高利率可能要維持一段時間，目前無法確定何時減息。

美國今日將會公布10月紐約聯儲製造業指數。本周季績焦點除美銀（美︰BAC）、高盛（美︰GS）及摩根士丹利（美︰MS）等銀行股外，市場亦聚焦周三收市後Tesla（美︰TSLA；特斯拉）公布第三季業績。

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即市走勢︰

【23：05】美遏制戰爭擴大 道指大升逾400點 納指升1.2%

【21：30】美債息升穿4.7厘 道指升233點 納指升0.5%。

【18：35】美債息撲4.7厘 道指期貨升120點 納指期貨反覆

【17：15】【收購曼聯】卡塔爾財團退出 英富商Jim Ratcliffe據報斥15億美元收購曼聯25%股權 曼聯盤前跌一成

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【12：34】道指期貨升24點，報33851點，標指期貨升8點，報4365點，納指期貨升38點，報15159點。

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【07：30】美股上周五個別發展，科技股沽壓較大， 納指曾急挫1.6%，美債息回落， 以巴緊張局勢升級，資金避險債市及金市，道指曾升326點，其後轉跌， 尾市靠穩，收升39點或0.1%， 報33670點， 納指跌166點或1.2%， 報13407點，標指跌21點或0.5%， 報4327點。

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美股上周動態，詳情請看︰【美股收市】以巴緊張局勢升級 美債息回落 道指升39點 納指跌1.2% 油價急漲逾5%（不斷更新）

責任編輯︰梁浩碩