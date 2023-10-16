【高息股】中電首9個月港售電量增1.6% 毎股派中期息0.63元

中電控股(00002) 公布上季營運數據。截至今年9月止九個月香港經濟復甦，夏季創下高溫紀錄，儘管9月初兩次極端天氣事件嚴重影響企業、學校及公共交通運作，因而影響售電量，中華電力在香港的售電量仍較去年同期上升1.6％至272.92億度。中電同時宣布派發本年第三期中期股息每股0.63元，與去年第三期股息相同。至3時中電報57.55元上升0.4%。

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中電表示，中華電力與香港政府繼續就現行管制計劃協議下的年至2028年發展計劃進行磋商，目標是於今年內完成整個規劃流程。新的五年計劃將有助中華電力提供世界級的電力服務，支持香港長遠的經濟發展及在2050年前實現碳中和。

內地業務方面，中電中國位於廣東省的兩個核電項目在第三季的發電量保持平穩。陽江核電站年內計劃停運換料的工作已經大致完成。與此同時，大亞灣核電站其中一台機組在第三季展開計劃停運，至2024年初才結束。



澳洲業務方面，中電表示，今年首9個月，位於維多利亞州的雅洛恩電廠的發電量維持穩定，可用率由去年68％改善至今年76％。廠內四台發電機組的其中一台於8月展開計劃停運，預計為期約八周，旨在讓電廠於2028年退役前安全營運，可靠度維持達標。另一台機組亦計劃於今年底前進行類似的維修保養工程，而餘下兩台機組則會於2024年進行。

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