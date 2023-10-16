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【中電002】中電派第三期中期股息0.63元　首9月香港售電量按年升1.6%

股市 12:28 2023/10/16

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【中電002】中電派第三期中期股息0.63元　首9月香港售電量按年升1.6%

中電 （00002） 公布，派發第三期中期股息每股0.63元，按年維持不變，除淨日為12月4日，並將於12月15日派發股息。中電於今年首季及第二季分別派息每股0.63元，連同第三次中期息為1.89元。中電股價半日升0.6%，報57.65元。

另外，中電表示今年首9個月，香港經濟復甦，夏季創下高溫紀錄，儘管9月初兩次極端天氣事件嚴重影響企業、學校及公共交通運作，因而影響售電量，中華電力的售電量仍較去年同期升1.6%至272.92億度。

中電指，隨著酒店、商舖及食肆業務回升，零售業和旅遊業的增長帶動了商業客戶類別的用電量上升3.4%。與此同時，交通及公共設施的活動增加，亦使基建及公共服務客戶類別的售電量上升3.5%，而住宅客戶類別的售電量則下降2.3%，反映在家工作的情況減少。

中電表示，9月初，兩次極端天氣事件接連襲港，颱風襲港期間，偏遠地區部分架空電纜及供電設備受損，導致電壓驟降及電力中斷。約1.8萬個客戶供電受短暫影響，隨後迅速恢復。一周後，於黑色暴雨期間，除約1000個客戶遇上短暫停電，中華電力供電大致維持正常。中華電力與受影響客戶保持密切聯繫，並於一日內完成復電工作。

此外，隨著國際燃料價格回落，燃料調整費自6月以來持續呈下降趨勢，10月份下調至每度電52.2仙，使平均淨電價較年初下降 5.5%。

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責任編輯︰梁浩碩

港股 中電控股（00002）
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