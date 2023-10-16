【以巴戰爭】聯合國警告中東陷深淵邊緣 加沙醫院將斷電

聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）周日（15日）警告，中東地區陷入深淵邊緣，加沙地區（Gaza）醫院的後備燃油將在24小時內耗盡，當地將面臨斷水﹑斷電及斷醫療物資的困境。

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古特雷斯的聲明分別向巴勒斯坦激進武裝組織哈馬斯（Hamas）及以色列發出呼籲，促請前者立即無條件釋放所有人質，希望後者確保加沙持續獲得人道救援。古特雷斯希望，以巴不應以兩項要求作為談判條件。

以色列全面封鎖加沙，導致當地陷入人道災難危機。聯合國指加沙醫院後備燃油僅足維持24小時，數千名病人生命將受威脅。連同食水及醫療物資即將耗盡，加沙將面臨無電﹑無水及無醫療資源的惡劣環境。

加沙衛生部門表示，以色列轟炸當地至今已導致最少2,670人死亡，包括數百名兒童及婦女。部門指過去8日死傷人數，已超過2014年持續51日的以巴衝突。當地近萬人受傷，另有1,000人相信被埋在瓦礫下。

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以色列國防軍同日表示，哈馬斯突襲南部的死亡人數增至超過1,400，以巴戰爭以來合計死亡人數已超越4,000。以軍表示，已有超過60萬名加沙民眾按以方呼籲向南撤離，確認155名以色列被擄走成人質，另有289名以軍士兵陣亡。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）將再度訪問以色列，繼續為緊張局勢斡旋。他指近日會面的阿拉伯國家領袖決心，阻止以巴戰爭擴大至中東地區全面衝突。

布林肯亦積極為加沙內的巴勒斯坦民眾尋求邊境安全通道及避難所，以方亦被指放寬姿態，有限度恢復加沙南部食水供應。

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責任編輯：吳漢培