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【中國救市】高盛：「國家隊」或早於8月入市買ETF撐A股

股市 12:25 2023/10/16

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被視為「國家隊」的中央滙金日前入市增持工行 （01398） （滬：601398）、中行 （03988） （滬：601988）、農行 （01288） （滬：601288）和建行 （00939） （滬：601939）等四大國有銀行。高盛表示，「國家隊」或早於8月透過買ETF支撐股市，在該月份，「國家隊」最青睞的首5隻ETF資金流入激增，淨認購超過900億元人民幣。

高盛估計，目前「國家隊」在A股的敞口總計約2.8萬億美元，相當於上市總市值的3.5%。該行指，「國家隊」的買盤有助於強化該行觀點，即隨着經濟增長企穩和政策寬鬆勢頭的改善，中國股市可能在年底出現復甦反彈。

該行對A股和中國離岸股票維持「增持」，在戰術上（tactically），較看好離岸股票，因股票估值相對更具吸引力，而近期的互聯互通南向資金流入表明離岸表現更強勁。從戰略（strategically）上看，A股仍是該行在更廣泛的中國股票市場中進行股票配置的首選，因其對地緣政治和流動性因素敏感度較低。

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編輯：胡學能

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